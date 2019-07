Die Polizei fahndet nach einem Unbekannten, der eine Frau vergewaltigt haben soll. (dpa)

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Bremen fahnden nach einem Mann, der eine 55-Jährige in der Gartenstadt Vahr vergewaltigt haben soll. Die 55-Jährige soll den Unbekannten am Morgen des 28. Juni in einer Bar in der Sebaldsbrücker Heerstraße kennengelernt haben. Gemeinsam seien sie dann in die Wohnung der Bremerin gegangen. Dort soll der Mann die Frau geschlagen und vergewaltigt haben. Anschließend flüchtete er.

Aus der Bar sicherte die Polizei Videoaufzeichnungen, die den vermeintlichen Täter zeigen. Wer Hinweise zu dem Verdächtigen geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter (0421) 362 3888 zu melden.