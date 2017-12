Die Polizei fragt: Wer ist dieser Mann? (Polizei Bremen)

Ein bisher unbekannter Mann hat am vergangenen Freitag einen Supermarkt in der Heinrich-Plett-Allee in Huchting überfallen. Laut Polizeiangaben betrat der mit einer Pistole bewaffnete Mann gegen 21 Uhr den Lebensmitteldiscounter und bedrohte eine 20-jährige Angestellte mit der Waffe. Außerdem zwang er sie, Bargeld aus der Kasse in eine mitgebrachte grüne Plastiktüte zu stecken. Nach der Tat flüchtete er.

Täterbeschreibung

Alter: 20 bis 25 Jahre

Größe: 1,78 Meter

Sprache: Deutsch ohne Akzent

Kleidung: schwarzgrüne Kapuzenjacke, Turnschuhe im gleichen Farbton

Maske: rotes Bandana-Tuch mir weißen Punkten

Wer Hinweise zu dem Täter geben kann, meldet sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (0421) - 362-3888. (wk)