Die Polizei sucht nach diesem Tatverdächtige (Polizei Bremen)

Die Bremer Polizei fahndet nach einem mutmaßlichen Tankstellenräuber. Der Mann soll zwischen Mai und August vier Tankstellen im Bremer Osten überfallen haben, teilte die Polizei mit. Der Tatverdächtige soll etwa 30 Jahre alt und zwischen 1,65 und 1,75 Zentimeter groß sein. Er trug einen dunklen Dreitagebart. Zur Tatzeit war er mit Sonnenbrille und Mütze oder Kapuze maskiert, zudem war er mit einem Messer bewaffnet. Hinweise nimmt die Polizei unter (0421) 362 3888 entgegen.

Der Mann betrat die Tankstellen an der Osterholzer Heerstraße und an der Kurfürstenallee jeweils in den Abendstunden zwischen 21 und 22 Uhr. Er bedrohte die Kassierer mit einem Messer und verlangte Bargeld. Er konnte immer unerkannt fliehen.

Der Mann entkam unerkannt mit seiner Beute. (POLIZEI BREMEN)