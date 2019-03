Die Polizei konnte den Trickbetrüger bei einem vereinbarten Treffen festnehmen. (Symbolbild) (Björn Hake)

Die Bremer Polizei hat am Samstagnachmittag in der Bahnhofsvorstadt einen Mann wegen Betrugs festgenommen. Er hatte versucht, Geld von einen 75-Jährigen Mann zu erschwindeln.

Das Opfer hatte über ein Online-Dating-Portal eine Frau kennengelernt, die sich als Soldatin ausgab. Im Verlauf des Dialogs schrieb sie ihm, dass sie im Kriegseinsatz einen größeren Summe gefunden habe und er das Geld für sie vorübergehend verwahren solle. Zuvor müsse er aber "zur Sicherheit" einen Geldbetrag an einen angeblichen Diplomaten übergeben. Guten Glaubens hob der Senior die geforderte Summe ab, und beide verabredeten sich vor einem Hotel in der Bahnhofsvorstadt. Als der "Diplomat" das Geldpaket nicht dabei hatte, verweigerte der 75-Jährige zunächst, das Geld herauszugeben. Der Kurier versprach, das Paket zu holen und sich für ein weiteres Treffen erneut zu melden.

Der ältere Mann informierte die Polizei. Noch bei der Anzeigenaufnahme meldete sich der vermeintliche Diplomat und kündigte an, in 20 Minuten am Treffpunkt zu sein. Als der Mann zur Geldübergabe erschien, wartete bereits die Polizei auf den Trickbetrüger und nahm ihn fest. Dem 38-Jährigen erwartet nun eine Strafverfahrens wegen Betruges.

Die Polizei rät, grundsätzlich ein gesundes Misstrauen gegenüber fremden Personen walten zu lassen.