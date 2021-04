In Peterswerder haben am Sonnabend mehrere Menschen gegen die Corona-Verordnung verstoßen. (Frank Thomas Koch)

In Peterswerder ist es am Sonnabend zu mehreren Verstößen gegen die Corona-Verordnung gekommen. Nach Angaben der Polizei versammelten sich gegen 15 Uhr 13 Personen aus der sogenannten „Querdenker“-Szene in der Franz-Böhmert-Straße.

Da die Gruppe weder aus einem Haushalt stammte, noch die Teilnehmer sich an Mindestabstände hielten, lösten die Beamten die Versammlung auf. Wenig später kamen die Frauen und Männer in der Nähe erneut zusammen. Die Einsatzkräfte erteilten erneut Platzverweise und fertigen, nach eigenen Angaben, insgesamt 24 Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung und falscher Namensangabe an.