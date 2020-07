Durch Messerstich schwer verletzt

Bremer Polizei findet stark blutenden Mann in der Bahnhofsvorstadt

Sarah Haferkamp

Beamte der Bremer Polizei haben am Freitag einen schwer verletzten Mann in der Bahnhofsvorstadt gefunden. Videoaufnahmen zeigten, dass der 27-Jährige zuvor mit mehreren Männern in Streit geraten war.