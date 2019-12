Die Polizei kontrolliert einen jungen Mann, den sie verdächtigt, mit Drogen zu handeln. (Foto: Christina Kuhaupt)

Nach so vielen Jahren im Revier kennt Frank Schröder seine Pappenheimer. Aber an diesem Abend machen sie es ihm und seinen Kollegen auch leicht. Die drei jungen Männer, der Polizei ohnehin lange als Drogendealer bekannt, drücken sich verdächtig in einer der vielen Hauseingangsecken an der Gröpelinger Heerstraße herum. Immer wieder der sichernde Blicke nach rechts und links. „Typisches Dealerverhalten“, sagt Schröder, vormals Revierleiter, heute Leiter des Referates Einsatz in Gröpelingen.

Die drei Männer werden wegen des Verdachtes auf Betäubungsmittelhandel kon­trolliert und an der Dienststelle vorgeführt. Alle drei haben Drogen dabei. Draußen an der Straße wird auch der eingesetzte Polizeihund fündig. Einmal stecken die Rauschgiftbeutel eingeklemmt unter einem Fahrradsattel, einmal in einem abgestellten Rucksack. Alltag für die Polizei, zumal in Gröpelingen, man könnte auch von Routine sprechen. Eine kleine Abweichung gibt es allerdings an diesem Abend: Einer der Dealer hat gleich 18 Beutel dabei, statt das Gros seiner Ware irgendwo zu bunkern und erst bei Bedarf herauszuholen. „Ungewöhnlich, der hatte wohl nicht mit uns gerechnet“, mutmaßt Schröder.

Dabei sollte es sich eigentlich rumgesprochen haben in der Dealerszene. Der offene Drogenhandel im Bereich der Heerstraße wurde im Rahmen der Gröpelinger Sicherheitspartnerschaft als einer der wichtigsten Ansatzpunkte herausgearbeitet. Seit geraumer Zeit führt die Polizei verstärkt Kontrollen durch. Nicht nur auf den Straßen selbst, sondern auch in den Rückzugsorten der Dealer, mit Fahrrad- und Fußstreifen, zivilen Ermittlern und Diensthunden.

„Natürlich bekommen wir Gröpelingen damit nicht drogenfrei. Und natürlich wird es uns auch nicht gelingen, mit solchen Aktionen alle Dealer von der Straße zu bekommen“, gibt sich Michael Steines, Leiter der Abteilung Nord/West der Bremer Polizei, keinen Illusionen hin. Aber den Drogenhändlern das Leben möglichst ungemütlich machen, das könne man dann schon.

„Druck erzeugen“, lautet dabei die Devise. Und so dafür sorgen, dass die Dealer zumindest nicht mehr pulkweise auftreten. Denn genau dies war eines der Probleme, das bei den Treffen der Akteure der Sicherheitspartnerschaft immer wieder genannt wurde: Sobald es dunkel wurde, ging die Dealerszene an Brennpunkten wie der Gröpelinger Heerstraße ihren Geschäften nach. Nicht zwei, drei dubiose Gestalten standen dort zusammen, sondern gleich ein gutes Dutzend, berichtet Steines. „Das hat bei den Bürgern für ein großes Unsicherheitsgefühl gesorgt.“

Neu seien Maßnahmen gegen den offenen Drogenhandel nicht, sagt Frank Schröder. Schon seit 2014 sei man hierzu mit einer Vielzahl von Maßnahmen aktiv. Doch durch die 2018 ins Leben gerufene Sicherheitspartnerschaft hätten diese Bemühungen neue Impulse erhalten. „Wir sitzen jetzt alle an einem Tisch, dadurch wird das Ganze verbindlicher.“ Hinweise, gegenseitige Tipps, kleine Probleme, die sofort aus der Welt geschafft werden können, auch und gerade zwischen den beteiligten Behörden. „Es gibt viele kleine Stellschrauben, an denen wir jetzt gemeinsam drehen können.“

Den Auftakt zum Kampf gegen den offenen Handel mit Drogen bildete eine Großkontrolle im Bereich der Gröpelinger Heerstraße. Bekannte Dealer standen von da an unter besonderer polizeilicher Beobachtung, auch in Rückzugsräumen wie Wettbüros oder Gaststätten wurde gezielt aufgeklärt. Zum Teil habe dies zu Verlagerungen geführt, so hätten sich einige der Dealer zum Beispiel in den Grünzug West zurückgezogen. „Aber auch da waren wir mit Rad- und Fußstreifen aktiv, haben nicht bis zum Deal gewartet, sondern sind da offensiv rangegangen“, berichtet Schröder. „Wir haben alle rechtlichen Möglichkeiten genutzt, um ihnen das Leben ungemütlich zu machen“, fasst Steines zusammen. „Wichtig ist, dass wir sie auf Trab halten, damit sich die Strukturen nicht verfestigen.“

Zum Standardrepertoire der Polizei gehören dabei auch Platzverweise. „Manchmal ist gerade das aber gar nicht so einfach“, erzählt Schröder. „Viele der Händler und ihre Kunden wohnen ja hier, leben in dritter oder sogar vierter Generation in Gröpelingen.“ Hier unterscheide sich die Drogenszene von der in der Bremer Innenstadt. Und noch einen Unterschied gebe es: „Das Gros, was hier gedealt wird, ist Cannabis und Marihuana. Ganz selten geht es um harte Drogen.“ Vielleicht auch deshalb seien die Platzverweise zunächst nicht besonders ernst genommen worden. „Als wir dann aber einen von denen in Gewahrsam genommen haben, ging das wie ein Lauffeuer durch die Szene.“

Eine besondere Rolle im Kampf gegen den Straßenhandel spielten die Wettbüros an der Gröpelinger Heerstraße. In die hätten sich die Dealer gerne zurückgezogen, wenn die Polizei auftauchte. „Schnell einen Wettschein aus dem Papierkorb gefischt und schon war man dort ganz normaler Kunde.“ Trotzdem sei man dort immer wieder reingegangen, um auch diese Rückzugsräume durch gezielte Kontrollen unattraktiver zu machen. Das Ende vom Lied: Zwei der drei Wettbüros haben inzwischen dichtgemacht.

Das optische Bild habe sich verändert

War die Polizei also erfolgreich in ihrem Kampf gegen die Drogenszene auf Gröpelingens Straßen? Michael Steines wägt ab. „Noch einmal: Erfolg zu haben, heißt nicht, dass Gröpelingen drogenfrei ist. Erfolg bedeutet auch das Gefühl der Bürger, dass ihr Stadtteil lebenswert ist.“ Und in dieser Hinsicht könne man Erfolge aufweisen, ist sich der Polizeichef sicher. Das optische Bild habe sich verändert, mehrere Brennpunkte seien inzwischen aufgelöst. Und dort, wo sich neue bildeten, werde man nachsetzen. „Wir beobachten die Szene weiter und gehen da, wo es erforderlich ist, sofort wieder drauf.“

Und dies im möglichst engen Schulterschluss zu den anderen Akteuren vor Ort, schlägt Steines den Bogen zurück zur Sicherheitspartnerschaft. „Wir sind heilfroh über diese Initiative.“ Um viele Dinge könne sich die Polizei nicht selbst kümmern. Aber hier sei man nun einer unter vielen Akteuren. „Das war und wichtig. Da passiert was. Und wir sorgen dafür, dass der Rahmen stimmt.“

Zur Sache

Konkrete Maßnahmen

Dem Bremer Stadtteil Gröpelingen haftet ein negatives Image an. Eine Sicherheitspartnerschaft zwischen Bremer Behörden und zahlreichen engagierten Akteuren vor Ort will daran mit konkreten Maßnahmen etwas ändern. Der WESER-KURIER begleitet dieses Projekt und wird darüber in einer Artikelreihe, die in loser zeitlicher Abfolge erscheint, berichten.