In der Tuning-Szene gilt der Karfreitag seit Jahren als sogenannter Car-Freitag. (Uwe Anspach /dpa)

Die Polizei in Bremerhaven hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag insgesamt 210 Autos angehalten und überprüft. Auch in Bremen hatten die Beamten einen Blick auf die Poser- und Tuningszene. Im gesamten Stadtgebiet habe es aber eine „Null-Lage“ gegeben, erklärte ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Es sei nichts Auffälliges passiert. Die Polizei in Bremen und Niedersachsen hatte für den Karfreitag schärfere Kontrollen von Rasern und Autoposern angekündigt. Der Feiertag gilt in der Tuning-Szene seit Jahren als sogenannter Car-Freitag.

In Bremerhaven legten die Beamten acht Fahrzeuge wegen erheblicher Mängel still. Fünf kontrollierte Autofahrer hatten keinen Führerschein, sieben weitere fuhren unter Drogeneinfluss und mussten zur Blutkontrolle. Insgesamt erstatteten die Polizeibeamten mehr als 30 Anzeigen, die Fahrer müssen mit hohen Bußgeldern rechnen.