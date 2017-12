Ein großer Coup für die Polizei: Im Bremer Süden entdeckten sie die bisher größte Marihuana-Plantage Bremens. (Polizei Bremen)

„So einen Fund hatten wir hier in Bremen noch nie“, sagt die Polizeisprecherin. Im Bremer Süden ist am Wochenende eine ungewöhnlich große Marihuana-Plantage aufgeflogen. Im Kellergeschoss einer Lagerhalle entdeckten die Ermittler fast 7000 Marihuana-Pflanzen auf rund 1400 Quadratmetern. Die Indoor-Plantage hatte Aufenthalts-, Lager- und Pflanzräume – „ein riesiges Areal“, so die Polizeisprecherin.

Die Anlage gleiche einer industriellen landwirtschaftlichen Produktionsstätte. Allein die Gerätschaften dort hätten einen Wert von schätzungsweise 100.000 Euro. Drei Männer im Alter zwischen 35 und 50 Jahren wurden „im Rahmen der Durchsuchung“ am Sonnabendmorgen festgenommen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Ob dies in den Räumen geschah, dazu gab es am Montag keine Auskunft. Einer der drei Tatverdächtigen blieb in Haft.

Strom wurde illegal angezapft

Wie die Ermittler den Männern auf die Spur kamen, wollte die Polizeisprecherin ebenfalls nicht sagen. Auch soll vorerst nicht an die Öffentlichkeit, wo genau sich die Plantage befand. Die Ermittlungen in dem Fall liefen bereits „über einen längeren Zeitraum“ und dauerten an, so die Sprecherin. Die etwa 6700 Pflanzen seien als Beweismittel sichergestellt worden; das Fachkommissariat schätze ihr Ertragsgewicht auf 170 Kilogramm.

Den Strom für das Betreiben ihrer Anlage hatten die Täter illegal angezapft. So konnten sie die Kosten für die stromfressenden Wärmlampen vermeiden und zugleich verhindern, den Energiebetreiber aufmerksam zu machen. Außer der Bremer Polizei sind die Staatsanwaltschaft, der Zoll sowie niedersächsische Polizeikräfte an den Ermittlungen in dem Fall beteiligt.

(wk)