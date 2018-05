Die Bremer Polizeiführung will sicherstellen, dass Beamte im Einsatzdienst an ihrer Ausrüstung keine Aufkleber oder ähnliche individuellen Kennzeichen mehr anbringen. Bei einem Einsatz am Rande eines Werder-Spiels hatte ein Beamter einen Schlagstock getragen, auf dem ein Sticker des Versandhandels "Spaß kostet" prangte. (Symbolbild) (dpa)

Die Bremer Polizeiführung will sicherstellen, dass Beamte im Einsatzdienst an ihrer Ausrüstung keine Aufkleber oder ähnliche individuellen Kennzeichen mehr anbringen. Die Behörde hat mit einer entsprechenden Anordnung Konsequenzen aus einem Vorfall gezogen, der Mitte April für politischen Ärger gesorgt hatte. Bei einem Einsatz am Rande eines Werder-Spiels hatte ein Beamter einen Schlagstock getragen, auf dem ein Sticker des Versandhandels "Spaß kostet" prangte. Dieses Unternehmen gilt in der Szene als Hooliganlabel, die Räumlichkeiten des Betreibers waren bereits im Jahr 2006 im Zuge einer bundesweiten Razzia gegen die rechtsterroristische Gruppierung „Blood and Honour“ durchsucht worden.

Innebehörde räumt Einzelfälle ein

Die Linken in der Bürgerschaft gingen dem Vorfall nach. Die Antwort des Senats auf ihre parlamentarische Anfrage soll am Dienstag beschlossen werden, der Entwurf liegt dem WESER-KURIER vor. Darin wird von der Innenbehörde eingeräumt: "In der Vergangenheit gab es Einzelfälle, in denen einzelne Gruppen oder einzelne Polizeibeamte innerhalb der Polizei Bremen sogenannte Patches oder Aufkleber auf der Uniform oder auf Ausrüstungsgegenständen getragen haben, die nicht im Vorfeld genehmigt waren." So habe beispielsweise die Alarmhundertschaft 142 vor einigen Jahren einen Patch an der Uniform getragen, auf dem ein Teufel mit einem Schlagstock in der Hand zu sehen war. Auf Anweisung von Vorgesetzten sei dieses Emblem später entfernt worden.

Nun ist den Beamten laut Senatsantwort nochmals untersagt worden, Aufkleber und dergleichen an Schlagstöcken oder anderen Einsatzmitteln anzubringen, wenn dafür keine Genehmigung der Abteilungsleitung vorliegt. "Weiter wurde angeordnet, alle nicht bereits autorisierten aber angebrachten Zeichen, Aufkleber oder sonstige Kennzeichen unverzüglich zu entfernen", heißt es in dem Papier. Für den Beamten, der Mitte April den "Spaß kostet"-Aufkleber spazieren führte, ist die Angelegenheit offenbar dienstrechtlich noch nicht ausgestanden. Der Vorfall sei weiterhin "Gegenstand entsprechender Ermittlungen", heißt es. Er war öffentlich geworden, nachdem ein Twitter-Nutzer ein Bild des Polizisten gepostet und dadurch eine mediale Berichterstattung ausgelöst hatte.