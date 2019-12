Die Polizei hat am Samstag einen 18-jährigen Intensivtäter festgenommen. (Björn Hake)

Beamte der Bremer Polizei haben am Samstagabend einen 18-Jährigen festgenommen, der zuvor einen Mann mit einem Messer bedrohte. Nach Angaben der Polizei war ein 42-Jähriger gegen 23.50 Uhr in der Bahnhofsstraße in Richtung Hauptbahnhof unterwegs, als ihn der junge Mann mit einem Messer bedrängte und Geld forderte. Der 42-Jährige floh daraufhin in eine Straßenbahn, wohin ihm der Täter jedoch folgte. Dort bedrohte er den Mann weiterhin und soll laut Zeugenaussagen dem Mann das Messer an den Oberkörper gedrückt haben. Verletzt wurde der 42-Jährige jedoch nicht. Anschließend flüchtete der Täter, konnte jedoch schnell gestellt werden. Der Täter stand nach Angaben der Beamten unter erheblichem Drogeneinfluss und musste in eine Klinik eingewiesen werden. Der Mann war der Polizei zudem bekannt, sie stuft ihn als Intensivtäter ein. (haf)