Rund zehn Kilogramm Drogen konnte die Polizei Bremen in einer Wohnung in Hastedt sicherstellen. (Christian Beutler)

Die Polizei hat am Mittwochnachmittag einen 51-jährigen mutmaßlichen Drogendealer in einer Wohnung in Bremen-Hastedt festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, brachte vorherige Personenkontrolle sie auf die Spur des Mannes. Am frühen Nachmittag hatten sie bei einem 22-Jährigen Marihuana gefunden. Die anschließende Ermittlung führte die Beamten zu dem 51-Jährigen. Bei der Durchsuchung der Wohnung konnten die Polizisten rund sieben Kilogramm Marihuana und drei Kilogramm synthetische Drogen, Bargeld, Messer und zwei Äxte sicherstellen.