Die Bundespolizei rechnet mit rund 1500 Anhängern des Hamburger SV, die zum Nordderby mit dem Zug anreisen. (Frank Thomas Koch)

Die Stimmung ist explosiv. Das ist sie immer, wenn es in der Fußball-Bundesliga zum Aufeinandertreffen zwischen dem SV Werder Bremen und dem Hamburger SV kommt. Am Sonnabend, um 18.30 Uhr, ist es in Bremen wieder soweit. Und selten war das Nordderby so brisant wie an diesem Wochenende. Denn beide Vereine stecken wieder einmal im Abstiegskampf. Das Weserstadion wird mit rund 42.000 Besuchern ausverkauft sein. Die Sicherheitsbehörden rechnen mit mindestens 600 gewaltbereiten beziehungsweise gewaltgeneigten Anhängern aus dem Umfeld beider Bundesligavereine.

Den Sicherheitskräften bereitet aber auch die Terminierung des Spiels am Abend zusätzliche Sorgen und Kopfzerbrechen. Während bei der Anreise der HSV-Anhänger die Bremer Polizei in Zusammenarbeit mit der Bundespolizei auf ein bewährtes Deeskalationskonzept zurückgreifen will, wird die Abreise nach der Partie durch die einbrechende Nacht erschwert. Rivalisierende Fangruppen könnten dann im Schutz der Dunkelheit agieren.

Mehr als 600 Beamte im Einsatz

„Die Vorbereitungen laufen bei uns auf Hochtouren. Die Partie wird von den Behörden aufgrund der großen Rivalität untereinander und den Erfahrungen aus den vergangenen Jahren als Hochrisikospiel eingestuft“, sagt Polizeisprecher Nils Matthiesen. Die Bremer Einsatzkräfte seien dazu im engen Austausch mit den Hamburger Sicherheitsbehörden, der Bundespolizei und den beiden Vereinen. Insgesamt dürften es wieder mehr als 600 Beamte sein, die im Einsatz sind. Einsatzkräfte aus anderen Bundesländern sind angefordert. Am Stadion selbst werden nach dem Spiel Scheinwerfer aufgebaut, um ausreichend Licht für die strikte Fantrennung zu haben.

Da zahlreiche Gäste mit der Bahn anreisen, müssen sich Reisende am Sonnabend ab etwa 15 Uhr im Bereich des Hauptbahnhofes auf Verzögerungen einstellen. Ab Gleis 8 am Bahnhof in Richtung Nordausgang werden die Hamburg-Anhänger separiert zu den Shuttle-Busse gebracht. „Wir rechnen mit rund 1500 HSV-Fans, die mit dem Zug kommen“, sagt Holger Jureczko, Sprecher der Bundespolizei. In den Regionalbahnen gelten konkrete Auflagen. An den Hauptbahnhöfen Hamburg und Bremen sowie Bahnhöfen und Bahnstrecken zwischen Hamburg und Bremen, Bremerhaven und Bremen, Oldenburg und Bremen gilt unter anderem ein Glasflaschenverbot. Zudem dürfen laut einer Allgemeinverfügung keine Getränkedosen, pyrotechnische Gegenstände, Schutzbewaffnung und Vermummungsgegenstände mitgeführt werden. Bei einem Verstoß könne ein Zwangsgeld in Höhe von 250 Euro verhängt werden, teilen die Beamten mit. Auch sei es möglich, dass Betroffene temporär von der Weiterfahrt ausgeschlossen werden oder Bahnhöfe nicht mehr betreten dürfen.

Mit dem Shuttle-Bus zum Stadion

Für Reisebusse aus Hamburg stehen dieses Mal am Weserstadion keine Parkplätze zur Verfügung. Stattdessen können die Busse kostenlos auf der Bürgerweide gegenüber des Hauptbahnhofs (Nordausgang) parken. Von dort werden die Fans ebenfalls durch die Shuttle-Busse zum Stadion und wieder zurück gebracht, heißt es von der Bremer Polizei. Neben dem bewährten Deeskalationskonzept der Polizei rufen die beiden Vereine sowie die Sicherheitsbehörden dazu auf, friedlich zu bleiben und sich von Gewalttätern zu distanzieren.

Die Polizei Bremen appelliert im Vorfeld an alle Verantwortlichen, mit provokanten Äußerungen nicht unnötig Öl ins Feuer zu gießen und sich auf den sportlichen Wettkampf zu fokussieren. Die Beamten sagen es zwar nicht explizit, aber damit ist auch eine Aussage wie die des neuen HSV-Präsident Bernd Hoffmann gemeint. Bei seiner Bewerbungsrede am vergangenen Sonntag hatte er gesagt: „Schon nächsten Sonnabend, 18.30 Uhr, kommen wir mit 4000 oder 5000 Hamburgern zu Werder Bremen und dann werden wir dort mal so richtig aufmischen.“ Eine Aussage, die der neue HSV-Chef wieder zurücknahm und sich entschuldigte.

Vereine wünschen sich ein friedliches Derby

Die Ultra-Gruppierung „Infamous Youth“ hatte beim letzten Nordderby in Hamburg Kritik an dem Vorgehen der Polizei geäußert. Ein Polizeieinsatz vor dem Spiel am 30. September in Hamburg hatte dafür gesorgt, dass 171 Anhänger das Spiel verpassten. Auf den Internetseiten von Ultragruppen wie „Infamous Youth“, „Caillera“ oder „Wanderers Bremen“ ist zu dem anstehenden Nordderby noch nichts zu lesen. Die HSV-Fanbetreuung wie auch Werder Bremen wünschen sich in Briefen und Statements an die Fanclubs und Anhänger ein friedliches Derby. Für das Spiel gilt eine Allgemeinverfügung des Ordnungsamtes, die einen Fanmarsch verbietet. Das heißt: Im Zeitraum zwischen 14 und 23 Uhr sind Fanmärsche auf der Straße Vor dem Steintor und den davon ausgehenden Nebenstraßen verboten.