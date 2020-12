Nach der Durchsuchung der Räumlichkeiten, wurde das Café im Bremer Viertel geschlossen. (Silas Stein / dpa)

Weil gegen die geltenden Corona-Regeln verstoßen wurde, hat die Bremer Polizei am Dienstagabend ein Café im Bremer Viertel geschlossen. Nach Angaben der Polizei nahm eine Streifenwagenbesatzung gegen 23.30 Uhr in der Straße Vor dem Steintor den Geruch von Marihuana war, der aus einem Café kam. Im Inneren trafen sie auf 16 Männer im Alter von 27 bis 44 Jahren. Bei einer Durchsuchung der Räume fanden die Polizisten kleinere Mengen Drogen, Spielchips, Spielautomaten und Bargeld.

Nach Abschluss der Durchsuchung wurde das Café geschlossen. Die Polizei fertigte Anzeigen wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln, der Beteiligung am unerlaubten Glücksspiel und Verstößen gegen die Coronaverordnung an. Die weiteren Ermittlungen dauern an.