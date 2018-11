Die Polizei hat in der Nacht von Freitag zu Samstag zwei jugendliche Intensivtäter verhaftet. Nach Polizeiangaben kontrollierten die Beamten gegen 0.30 Uhr eine fünfköpfige Gruppe im Bereich des Hauptbahnhofes. Kurze Zeit später griffen die Jugendlichen einen 19-Jährigen aus ihrer Gruppe an, traten auf ihn ein und raubten ihm Bargeld. Offenbar hatten die Täter das Opfer zuvor beim Feiern kennengelernt. Während einer der Tatverdächtigen bei dem leicht Verletzten blieb, flüchteten die anderen vier in Richtung Güterbahnhof. Hier konnten sie durch Polizisten gestellt werden.

Zwei aus der Gruppe, ein 17-Jähriger und ein 19-Jähriger führten deutlich mehr Bargeld mit, als bei der vorangegangenen Kontrolle und sind der Polizei als Intensivtäter bekannt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Bremen gegen die beiden Untersuchungshaftbefehle.