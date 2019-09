Ein Hochzeitskonvoi auf dem Marktplatz läuft aus dem Ruder (Archvifoto). (FR)

Ein Hochzeitskonvoi sorgte am Samstag wieder einmal für Ärger. Wie die Polizei berichtet, wollen Zeugen gesehen haben, wie sich mehrere Fahrzeuge in der Oldenburger Straße in der Bremer Neustadt die Fahrstreifen „besetzten“ und ihre Geschwindigkeit reduzierten. Vor den Autos pendelte ein Wagen in Schlangenlinien auf beiden Fahrstreifen. Kurz darauf wurde der Konvoi von der Polizei gestoppt und eine Weiterfahrt untersagt.

Ein Anrufer hatte der Polizei mitgeteilt, dass ein beflaggter und mit Warnblinklichtern fahrender Autokonvoi auf der B75 in Richtung Überseestadt unterwegs war. Vor dem Korso fuhr ein weißer BMW mit türkischer Flagge über alle Fahrstreifen und bremste so den nachfolgenden Verkehr aus. Die sieben Fahrzeuge konnten kurz darauf von Einsatzkräften im Bereich Am Brill aufgenommen werden. Der Konvoi fuhr mit eingeschalteten Warnblinkern und lautem Hupen weiter in Richtung Tiefer. Am Wall wurde der Korso von den Polizeikräften gestoppt. Die Beamten nahmen Personalien auf. Gegen die Fahrer wurden Ermittlungen wegen Nötigung eingeleitet, sie zeigten sich laut Polizei kooperativ.