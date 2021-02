In Bremen wird derzeit eine 75-Jährige vermisst. Die Polizei sucht nach Hinweisen. (Carsten Rehder)

In Bremen wird derzeit eine 75-jährige Frau vermisst. Nach Angaben der Polizei verließ Zana Schulz am Dienstagabend ein Seniorenwohnheim in der Gnesener Straße in Gröpelingen und kehrte bislang nicht zurück. Frau Schulz gilt als dement und desorientiert.

Zana Schulz trägt das Haar mittlerweile schulterlang und grau. (Polizei Bremen)

An folgenden Merkmalen ist die Vermisste zu erkennen:

1,60 Meter groß

schlank

Anders, als auf dem Foto zu sehen, trägt die Vermisste mittlerweile schulterlanges graues Haar

beige Jacke ohne Kapuze

dunkle Hose

dunkle Schuhe

Außerdem trug sie beim Verlassen der Einrichtung einen blauen Einweg Mund-Nasen-Schutz. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0421 - 362- 3888 oder an jeder Polizeidienststelle entgegen.