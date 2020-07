Mit dieser Handschrift sucht die Polizei nach dem Täter. (POLIZEI BREMEN)

In der Serie von Pulverbriefen an Bremer Parteien und den an Spielplätzen befestigten Messern sucht die Bremer Polizei nun mithilfe einer Handschrift und dem Bild eines Messers nach dem Verdächtigen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit sei beides dem Täter zuzuordnen, teilt die Polizei mit.

Der jüngste Pulverbrief ging am 6. Juli an das Büro der Grünen. Am selben Tag fanden Mitarbeiter eines Familienzentrums ein Cutter-Messer auf einem Spielplatz am Niedersachsendamm.

Seit Januar wurden bereits 34 Pulverbriefe an Parteien in Bremen und Niedersachsen geschickt. Der Inhalt war in allen Fällen harmlos. Oft lagen den Sendungen handschriftliche Schreiben mit antisemitischen, rechtsextremen und ausländerfeindlichen Parolen bei. Mitte Mai wurden dann an mehreren Spielplätzen in Bremen und Niedersachsen befestigte Messer entdeckt, die so angebracht waren, dass sie Kinder hätten verletzen können.

Dieses Messer stammt laut Polizei mit hoher Wahrscheinlichkeit von dem Täter. (POLIZEI BREMEN)

Die Polizei geht bei beiden Tatserien von demselben Täter aus. Seit Ende Mai ermittelt eine 13-köpfige Sonderkommission „Spielplatz“ der Polizei Bremen in dem Fall. Durch die Veröffentlichung des Messerfotos und der Handschrift hoffen die Beamten nun auf Hinweise. Personen, die die Handschrift wiedererkennen, werden gebeten sich beim Kriminaldauerdienst unter (0421) 3623888 zu melden. Die Beamten weisen besonders auf verdächtige Personen hin, die im Zusammenhang mit der Pulverbrief-Serie vom 28. Februar bis zum 1. März und vom 3. bis zum 5. Juli im Großraum Hannover sowie vom 29. Mai bis 2. Juni (Pfingsten) im Großraum Göttingen unterwegs waren. Die Polizei hat eine Internetseite eingerichtet, auf der alle Informationen zu den Fällen zusammenlaufen.