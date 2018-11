Die Bremer Polizei sucht in zwei Fällen nach Zeugen. (dpa)

Am Donnerstagmittag überfiel ein maskierter Räuber eine Spielothek an der Sagerstraße in Bremen-Vegesack, teilte die Polizei mit. Der Mann bedrohte einen 21-jährigen Mitarbeiter mit einer Schusswaffe und erbeutete Bargeld. Die Polizei bittet um mithilfe unter (0421) 362 3888. Der Täter war dunkel gekleidet und etwa 175 Zentimeter groß. Er trug einen blauen Jutebeutel mit weißem Aufdruck bei sich.

Überfall in der Neustadt

Am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr überfiel ein Unbekannter an der Pappelstraße in der Bremer Neustadt einen Supermarkt. Der Mann bedrohte einen 18-jährigen Mitarbeiter mit einem Messer und ließ sich das Geld in eine schwarze Reisetasche legen. Anschließend flüchtete er auf einem dunklen Fahrrad in Richtung Biebricher Straße, Lahnstraße und weiter in die Kornstraße. Die Polizei sucht nun ein Zeugen, der mit zwei Stunden in der Nähe des Tatorts spazieren ging und noch versucht haben soll, den Flüchtigen festzuhalten.

Der Verdächtige soll etwa 180 bis 185 Zentimeter groß gewesen sein und trug dunkle Kleidung. Sein Gesicht maskierte er mit einem dunklen Tuch oder einer Sturmhaube. Das Messer war schwarz und hatte eine Klingenläge von etwa 30 bis 40 Zentimetern. Die Polizei bittet um mithilfe unter der oben genannten Nummer. (jfj)