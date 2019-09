Kontrollen schwer umsetzbar

Bremer Polizei unterstützt Rauchverbot im Auto

Lisa-Maria Röhling

Der Senat hat sich am Dienstag für ein Rauchverbot in Autos, in denen Kinder und Schwangere sitzen, ausgesprochen. Die Bremer Polizei begrüßt den Vorstoß.