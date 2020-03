Drei Mal wurde der 39-Jährige wegen Diebstählen von der Bremer Polizei verhaftet. (Björn Hake)

Gleich mehrfach ist ein 39-Jähriger am Wochenende in Bremen wegen Diebstählen von der Polizei verhaftet worden. Zunächst war der Mann am frühen Samstagmorgen in ein Haus an der Mühlenfeldstraße eingebrochen. Geweckt von ungewohnten Geräuschen traf der 46-Jährige Bewohner im Wohnzimmer auf den 39-Jährigen, der gerade eine Handtasche durchwühlte. Der Einbrecher flüchtete durch eine Terrassentür, wurde jedoch kurz darauf am Bahnhof Oberneuland festgenommen. Bei der Festnahme trug er das Diebesgut noch bei sich.

Von Reue zeigte der 39-Jährige aber keine Spur. Als er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen am Polizeipräsidium Vahr entlassen wurde, ging er direkt in einen Supermarkt, wo er beim Versuch Tabakwaren zu stehlen ertappt und festgenommen wurde.

In der Nacht zum Sonntag schlug der 39-Jährige dann erneut zu. Zeugen beobachteten, wie er in der Bahnhofsstraße die Scheibe eines Kiosks einschlug und Zigaretten in einen weißen Beutel stopfte. Die Polizei nahm den 39-Jährigen in der Nähe des Tatorts fest, das Diebesgut fanden die Beamten in einem Hauseingang am Hillmannplatz.

Nachdem die polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren, wurde der 39-Jährige wegen fehlender Haftgründe entlassen.