Die Bremer Polizei nahm einen 53-jährigen mutmaßlichen Brandstifter fest. (Björn Hake)

Die Bremer Polizei hat eine Brandserie aufgeklärt. Nach mehreren Feuern in Kleingartengebieten in den vergangenen Monaten waren Zivilbeamte in den betroffenen Quartieren unterwegs, teilte die Polizei mit. Gegen 1 Uhr in der nacht von Freitag auf Samstag wurde ein Feuer an einem Parzellenhaus am Blühaufweg gemeldet.

Während Beamte die Flammen löschte, kontrollierten Ermittler einen 53-Jährigen in der Nähe des Brandortes. Sie fanden Utensilien wie Feuerzeug und Brecheisen, so die Polizei. Der Bremer gab zu, das Feuer gelegt zu haben. Bei den weiteren Vernehmungen räumte er ein, für mindestens zehn Brandstiftungen in den vergangenen Wochen verantwortlich gewesen zu sein. Der 53-Jährige hatte es vornehmlich auf unbewohnte Parzellen abgesehen. Die Polizei prüft nun, ob ihm noch mehr Taten zugeordnet werden können.