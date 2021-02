Betrüger versuchen mit einer besonderen Masche an sensible Kontodaten zu kommen. (Ole Spata / dpa)

Wie die Polizei mitteilte, haben Unbekannte in den vergangenen Tagen gleich mehrmals vor allem den Kontakt zu älteren Menschen gesucht. So habe beispielsweise ein 63-jähriger Mann aus Schwachhausen kürzlich einen Anruf von einem vermeintlichen Mitarbeiter der Firma Microsoft erhalten. Das Gespräch sei in englischer Sprache geführt worden, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei, auf dem Display des Telefons sei eine unbekannte Nummer zu sehen gewesen.

Der Kriminelle habe im Verlauf der Unterhaltung darauf hingewiesen, dass die Microsoft-Lizenz des Bremers abgelaufen sei, woraufhin der Unbekannte Zugriff auf den Computer erhielt. Anschließend habe er Zahlungen vom Konto des 63-Jährigen veranlasst.

Aus diesem Anlass warnt die Polizei vor der sogenannten Betrugsmasche „Tech Support Scam“, bei dem meist ein schädliches Programm installiert werde. „Damit sollen sensible Daten wie zum Beispiel Passwörter für das Online-Banking oder Kreditkartendaten ausgespäht werden oder der Computer wird für den Nutzer gesperrt“, teilte die Polizei mit. „Der angebliche Microsoft-Mitarbeiter bietet anschließend meist ein Softwarezusatzpaket an. Mit den bereits ausgespähten Kreditkartendaten wird die Bezahlung umgehend selbst geregelt.“ Um sich vor der Betrugsmasche zu schützen, sollten die Empfänger des Anrufs das Gespräch umgehend beenden und sicherheitshalber die eigenen Passwörter auf dem heimischen Computer ändern sowie unbekannte E-Mails ungeöffnet löschen.