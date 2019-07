Die Polizei in Bremen warnt vor Trickbetrügern. (dpa)

Die Masche ist dabei jedes Mal gleich: Eine angebliche Anwaltskanzlei für IT-Recht sendet Bremern E-Mails mit dem Betreff "Letzte Frist". Die Empfänger hätten demnach angeblich einen Strafbefehl in Höhe von 400 Euro nicht bezahlt. Hinzu kämen 75 Euro an Gebühren.

Laut Polizei stimmen die Personalien der angeschriebenen Personen in den Mails meistens. Da der angebliche Strafbefehl bislang nicht bezahlt wurde, werden die Angeschriebenen in den Mails aufgefordert, am nächsten Tag die Haft anzutreten. Alternativ solle man sich bei der Anwaltskanzlei melden. Die Kontaktadressen der Kanzleien sind gefälscht und existieren nicht, die Telefonnummer ist aber tatsächlich erreichbar. Die Betrüger versuchen die Betroffenen dann dazu zu bringen, Geld zu überweisen.

Die Polizei rät E-Mails immer sorgfältig zu prüfen und unbekannte Absender im Zweifel zu ignorieren. Wenn der Hintergrund einer Zahlungsaufforderung nicht nachvollzogen werden kann, sollte Sie keine Zahlungen leisten. Die Zusendung von Strafbefehlen erfolgt in Deutschland im Rahmen einer förmlichen Zustellung.

Mehr Tipps und Hilfe gibt es beim Präventionszentrum der Polizei Bremen unter (0421) 3621 9003.