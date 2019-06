Die Polizei warnt vor betrügerischen Mail (Symbolbild). (dpa)

Der Polizei Bremen warnt vor falschen Bußgeldbescheiden. Diese werden im Moment per Mail im gesamten Bundesgebiet versendet, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Demnach hätten sich auch in Bremen die Fälle gehofft, in denen sich Unbekannte in als Zentraldienst der Polizei Brandenburg ausgeben und Geldbußen für zu schnelles Fahren fordern. Solche Bescheide werden jedoch nie per Mail zugestellt, teilt die Polizei mit.

So erkennen Sie die falschen Mails

Die gefälschten Bußgeldbescheide sind zu erkennen an folgenden Merkmalen:

Absender: "Zentraldienst der Polizei | Zentralen Bußgeldstelle",

die Absenderadresse gehört offensichtlich nicht zur Polizei (zum Beispiel: white@cloudmailhost.info)

Betreffzeile: "Verstoßmeldung" oder "Straf Benachrichtigung" und eine Buchstaben-Zahlen-Kombination

Der Text ist in fehlerhaftem Deutsch verfasst.

Das Datum für die angegebene Geschwindigkeitsüberschreitung liegt teilweise in der Zukunft.

Am Ende der Mail steht der Hinweis "Unsubscribe me from this list".

Die Polizei rät allen Betroffenen, die geforderten Bußgelder nicht zu bezahlen. Enthaltene Links sollten nicht angeklickt, möglicherweise enthaltene Anhänge keinesfalls geöffnet werden. Falls der E-Mail-Anhang geöffnet wurde, sollten Computer sofort auf Schadprogramme überprüft werden. (jfj)