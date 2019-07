Ibrahim M., hier bei einer Gerichtsverhandlung im Mai 2014, wurde in der Nacht zu Mittwoch abgeschoben. (Christoph Kellner)

Das kündigte ein Polizeisprecher am Donnerstag an. Zuvor äußerte sich bereits Innensenator Ulrich Mäurer: „Für die Sicherheit der Bundesrepublik ist es allemal besser, wenn es gelingt, Straftäter und Gefährder zurückzuführen.“

Der 46-Jährige Ibrahim Miri, ein führender Kopf des vor allem in Bremen ansässigen Miri-Clans und früher Chef des Bremer Rockerclubs "Mongols", war zu Hause im Schlaf festgenommen worden. Anschließend wurde er direkt in den Libanon abgeschoben. Im Mai 2014 war er zu einer sechsjährigen Haftstrafe wegen bandenmäßigen Drogenhandels verurteilt worden, befand sich aber inzwischen wieder auf freiem Fuß. Dem vor allem in Bremen ansässigen Miri-Clans wird in unterschiedlichen Bereichen organisierte Kriminalität vorgeworfen. (dpa)

