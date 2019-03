Gegen einen Polizeibeamten aus Bremen wurd ein Disziplinarverfahren eingeleitet. (Symbolbild) (Björn Hake)

Ein Polizist aus Bremen wird verdächtigt, polizeiinterne Informationen an einen Beschuldigten in einem Strafverfahren weitergegeben zu haben. Der Beamte wurde daraufhin mit sofortiger Wirkung von seinem Dienst suspendiert. Zudem wurde gegen ihn ein Disziplinarverfahren eingeleitet. Das berichtet die Polizei Bremen am Freitag.

Gegen den 61-Jährigen werde nun wegen des Verdachts der Verletzung des Dienstgeheimnisses und Strafvereitelung im Amt ermittelt. Das Ermittlungsverfahren wurde von der Staatsanwaltschaft eingeleitet. Am Freitag wurden bereits aufgrund einer richterlichen Anordnung die privaten Wohnräume sowie die vom Beamten genutzten Büroräume der Polizei durchsucht. Die weiteren Ermittlungen laufen. (var)