Auch bei der Fußfessel wird es Änderungen im Polizeigesetz geben (dpa)

Das Bremische Polizeigesetz wird sich in drei wesentlichen Bereichen ändern – bei der Videoüberwachung, bei den Möglichkeiten der Telekommunikationsüberwachung und beim Thema Fußfessel. Auch wenn es hierzu am Mittwochnachmittag in der Innendeputation noch keinen Beschluss gab – der wird erst für die Sitzung Anfang März angepeilt –, so zeichnet sich doch eine breite Mehrheit für die Novellierung des Gesetzes ab. Der hierzu vorliegende Entwurf der Innenbehörde dürfte allerdings zuvor nach an mehreren Stellen nachjustiert werden. Abgeordnete fast aller Fraktionen sahen noch Handlungsbedarf.