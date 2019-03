Gegen einen Polizeibeamten aus Bremen wurd ein Disziplinarverfahren eingeleitet. (Symbolbild) (Björn Hake)

Ein Polizist aus Bremen wird verdächtigt, polizeiinterne Informationen an einen Beschuldigten in einem Strafverfahren weitergegeben zu haben. Der Beamte wurde daraufhin mit sofortiger Wirkung von seinem Dienst suspendiert. Wie Bremer Polizei berichtet, wurde gegen ihn außerdem ein Disziplinarverfahren eingeleitet. Für einen Dritten soll er Autokennzeichen abgefragt haben. Das sagte Claudia Kück, Sprecherin der Staatsanwaltschaft, dem WESER-KURIER am Samstag auf Nachfrage. Das Motiv sei noch unklar. "Auch über einen möglichen politischen Hintergrund liegen uns keine Erkenntnisse vor", sagte Kück.

Gegen den 61-Jährigen werde nun wegen des Verdachts der Verletzung des Dienstgeheimnisses und Strafvereitelung im Amt ermittelt. Das Ermittlungsverfahren wurde von der Staatsanwaltschaft eingeleitet. Am Freitag wurden bereits aufgrund einer richterlichen Anordnung die privaten Wohnräume sowie die vom Beamten genutzten Büroräume der Polizei durchsucht. Die weiteren Ermittlungen laufen. (var/mmi)

+++Dieser Text wurde um 10.25 Uhr aktualisiert+++