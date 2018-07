Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg lehnte die Beschwerde der Frau ab, weitere Schmerzensgeldzahlungen zu zahlen. (Violetta Kuhn/dpa)

Was Vera Stein – dieser Name ist das Pseudonym der heute 59-Jährigen – in den Siebzigerjahren in einer Bremer Privatklinik erlebte, dürfte für viele der blanke Horror sein: Zwischen 1977 und 1979 wurde die damals Volljährige ohne richterlichen Beschluss und gegen ihren Willen in der Psychiatrie behandelt. Gutachten kamen später zu dem Schluss, dass sie nie an einer Psychose gelitten hatte. Die damalige Privatklinik hat heute neue Betreiber. Seit Jahrzehnten kämpft Stein für weitere Schmerzensgeldzahlungen. Am Donnerstag ist sie vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg mit einer erneuten Beschwerde gegen Deutschland gescheitert. Sie wurde zum Teil als unzulässig abgewiesen, das Verfahren werde nicht neu aufgerollt.

„Mein Kampf gegen das Unrecht von damals dauert nun schon mein Leben lang“, sagte Stein dem WESER-KURIER nach dem Urteil. „Die Zwangsbehandlung hat mich meine Zukunft gekostet und meine Gesundheit ruiniert.“ Sie sitze im Rollstuhl, könne sich kaum bewegen und habe jeden Tag Schmerzen. „In der Klinik wurde ich mit Psychopharmaka vollgepumpt, obwohl bekannt war, dass ich eine Kinderlähmung hatte und die Medikamente wegen der gefährlichen Nebenwirkungen nie hätte bekommen dürfen.

Mir wurden die Gesundheit und die Arbeitskraft genommen.“ Zwar habe sich in der Psychiatrie seit damals viel getan und Zwangsbehandlungen wie in ihrem Fall seien in dieser Form heute nicht mehr möglich. „Aber es werden immer noch zu viele Psychopharmaka gegeben, um Patienten ruhigzustellen. Das ist hochgefährlich“, klagte die 59-Jährige an.

Im Grundsatz hatte Stein, die heute in Hessen lebt, schon 2005 von den Straßburger Richtern in einigen Punkten Recht bekommen. Diese urteilten damals, dass ihre Zwangsunterbringung in der Bremer Privatklinik ihre Menschenrechte verletzt hatte. Der deutsche Staat musste ihr nach dem Urteil 75.000 Euro Schmerzensgeld zahlen. In ihrem neuen Verfahren wehrte sie sich dagegen, dass deutsche Gerichte sich anschließend weigerten, ihren Fall neu aufzurollen. Sie wollte weitere Schmerzensgeldzahlungen erstreiten. „Wenn wir den Schriftsatz haben, werde ich das weitere Vorgehen mit meinem Anwalt besprechen“, sagte die 59-Jährige.

"In der Psychiatrie darf man sich nie wehren"

Über ihre Geschichte hat Stein mehrere Bücher geschrieben: Demnach brachte ihr überforderter Vater sie erstmals als 15-Jährige in eine Klinik, weil er glaubte, sie leide an einer Psychose. Dies sei der Beginn eines jahrelangen Martyriums in mehreren deutschen Psychiatrien gewesen. Sie sei misshandelt, an ihr Bett oder die Heizung gefesselt worden. Sie habe sich dagegen zur Wehr gesetzt. Stein: „Das war ein Fehler. In der Psychiatrie darf man sich nie wehren.“

Die Unterbringung psychisch kranker Menschen gegen ihren Willen im Falle akuter Selbst- oder Fremdgefährdung ist in den einzelnen Bundesländern – teilweise unterschiedlich – in Psychisch-Kranken-Gesetzen (PsychKG) geregelt. In Bremen heißt es „Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten“. Für eine sofortige Unterbringung nach Paragraf 16 des Gesetzes sind nach Angaben des Facharztes für Psychiatrie und Psychotherapie am Klinikum Bremen-Ost, Dominik Dabbert, mehrere Sicherheitsmechanismen eingebaut: „Der Beschluss, den jeder Arzt ungeachtet seiner Spezialisierung oder Erfahrung beantragen kann, gilt nur bis 24 Uhr des Folgetages. Innerhalb dieses Zeitraums muss dies ein Richter prüfen. In diesem Zeitraum muss auch der zuständige in der Psychiatrie erfahrene Arzt den Patienten erneut begutachtet und eine Diagnose erarbeitet haben.“

Auf dieser Basis entscheide der Richter, ob die Unterbringungsvoraussetzungen – also eine psychiatrische Erkrankung – die eine akute Eigen- oder Fremdgefährdung bedingt, fortbestehe. Sehr häufig würden diese nicht fortbestehen, weil etwa eine akute Krise beendet sei. Dabbert: „Es gibt aber immer auch eine gewisse Unsicherheit – und zwar in beide Richtungen.“ Darüber hinaus müsse die Unterbringung das einzige mögliche Mittel zur Abwendung der Gefahr sein. Für eine längere Unterbringung seien weitere Sicherheitsmechanismen wie erneute richterliche Prüfungen, zeitliche Fristen, externe Gutachten sowie der rechtliche Anspruch für die Patienten, Widerspruch einzulegen, vorgesehen.

