Karl-Josef Krötz ist Kellermeister im ­Bremer Ratskeller. Auf dem zweiten Ratskellerfest stehen in diesem Jahr edelsüße Weine im ­Mittelpunkt. (Koch)

Dass Bremen eine lange Tradition in Sachen Wein hat, mag angesichts der geografischen Lage eher verwundern. Doch schon im Mittelalter wurden hier große Mengen des vergorenen Rebsaftes umgeschlagen. So lernten die reichen Pfeffersäcke das Getränk zu schätzen – und richteten im 14. Jahrhundert den ersten Weinkeller Bremens ein.

Nun widmet der Bremer Ratskeller dem Wein ein eigenes Fest, das von Donnerstag bis Sonntag, 8. bis 11. August, zwischen Rathaus und Liebfrauenkirche stattfindet. Als „kleines Weinfest mit Straßenfestcharakter“ beschreibt Jan Kampe die Veranstaltung.

Kampe ist Projektleiter bei der M3B GmbH und als solcher verantwortlich für das zweite Ratskellerfest. Nach der ersten Ausgabe vor zwei Jahren musste das Fest 2018 wegen des Umbaus der Liebfrauenkirche pausieren. In den nächsten Jahren wolle man die Veranstaltung aber als festen Termin etablieren, sagt Kampe.

Ungefähr 40 verschiedene Weine aus allen 13 deutschen Weinanbaugebieten können die Besucher an den Ständen verkosten. Ein Fokus liegt dabei auf Süßweinen: Hiervon lagerten im sogenannten Schatzkeller eine ganze Reihe exklusiver Tropfen, führt Weinfachberater Marcus Wehen aus. Waren süße Weine lange geächtet, erlebten sie nun eine Renaissance: „Süßwein wird wieder richtig sexy“, sagt Weinfachmann Wehen.

Drei Themenzelte führen die Besucher durch die Vielfalt deutscher Weine. Dazu gibt es auch musikalisches Programm: Am Donnerstag um 18 Uhr tritt die Singer-Songwriterin Rike Mey auf, am Freitag um 17 Uhr interpretiert das Trio Gordon Hits aus Pop- und Rockmusik neu. Die Marshmallows treten am Sonnabend von 17 bis 21 Uhr mit Guter-Laune-Musik auf Klarinette, Banjo und Baritonsaxofon auf. Am Sonntag spielt das E & Th Jazz-Duo Bossa Nova von 12 bis 16 Uhr. Zusätzlich soll es eine Weinversteigerung und ein Open-Air-Wine-Tasting geben – und für Weinverächter auch einen Bierausschank.

Dazu gibt es selbstverständlich auch Essen. Neben Flammkuchen und Bratkartoffeln sollen auch asiatische Gerichte und Bio-Eis angeboten werden, außerdem ist ein Stand mit Fischbrötchen geplant. Welcher Wein dazu am besten passe? „Das kommt natürlich auf das Fischbrötchen an“, sagt Kampe. „Aber wenn wir zum Beispiel ein Matjesbrötchen haben, dann ist das zusammen mit einem Grauburgunder eine 1a-Kombination. Diese Knackigkeit des Grauburgunders, diese Würzigkeit des Matjesherings, das passt sehr gut.“

Des Weiteren werden auch geführte Touren durch den Keller angeboten. Im Gegensatz zum Besuch der Themenzelte und der Konzerte sind diese anmelde- und kostenpflichtig. Führungen gibt es zwar ganzjährig, anlässlich des Festes habe man aber Spezialtouren zu drei Themen konzipiert, erzählt Jill Berg, die diese organisiert. Eine der Führungen beschäftigt sich mit der Entstehung des Ratskellers im Jahr 1405 und seiner weiteren Geschichte.

Die „Kellerführung 1819“ wird von einem Schauspieler im Gewand des Ratskellermeisters geführt, der Geschichten aus der Zeit der Bremer Stadtmusikanten erzählt. Die „Kellerführung 2018“ beschäftigt sich dagegen mit den Auswirkungen des heißen Sommers auf die Weinernte.

Den Schlüssel zur Schatzkammer des Ratskellers haben übrigens nur der amtierende Ratskellermeister Karl-Josef Krötz und der Bremer Bürgermeister. Das wird wohl auch vorerst so bleiben: „Wir wollen aus dem Ratskeller kein Disneyland machen. Unsere Tradition ist uns bewusst und auch, dass sie verpflichtet“, sagt Projektmanager Kampe.