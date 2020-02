Bremens Bürgermeister äußert sich erschüttert über die Gewalttat in Hanau. (picture alliance/Kay Nietfeld/dpa)

Politiker aus Bremen zeigen sich erschüttert und fassungslos über die Gewalttat in Hanau, bei der ein Mann mehrere Menschen erschoss. Der 43-jährige Deutsche soll in zwei Shisha-Bars um sich geschossen und auch seine Mutter und sich selbst getötet haben. Die Ermittler vermuten Terror - und ein rassistisches Motiv.

Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD): „Wir drücken den Angehörigen und Freunden der Opfer unser tief empfundenes Beileid aus, fühlen mit ihnen und wünschen den Verletzten baldige Genesung". Der Senat gehe davon aus, dass die Sicherheitsbehörden alles tun werden, um die Hintergründe "dieser offensichtlich rassistisch motivierten Tat schnell und gründlich aufzuklären."

Kirsten Kappert-Gonther, Bremer Bundestagsabgeordnete (Grüne), zeigte sich erschüttert. Die Politikerin fordert eine „wirksame Strategie gegen Rassismus und Rechtsextremismus“

Nelson Janßen, Fraktionschef der Linken in der Bürgerschaft, twitterte, es sei unfassbar und widerlich, mit welcher Regelmäßigkeit Menschen in Deutschland von Faschisten ermordet würden.

Seine Co-Fraktionschefin, Sofia Leonidakis, die griechische Wurzeln hat, schreibt von blankem Entsetzen. Sie nehme das nehme persönlich mit, „mal wieder hätte es auch uns treffen können.“ Sie empfinde tiefe Trauer und größtes Beileid für die Angehörigen.

Lencke Wischhusen, Chefin der FDP-Fraktion in der Bremischen Bürgerschaft, schrieb auf Facebook: "Der rechtsextreme Anschlag von Hanau macht mich fassungslos. Meine Gedanken sind bei den Hinterbliebenen. Rechtsterrorismus ist real und muss mit allen Mitteln bekämpft werden."

Der Bremer CDU-Vorsitzende Carsten Meyer-Heder teilte mit: "Gemeinsam, mit dem Mord an Walter Lübcke, dem Anschlag in Halle und mit der erst vergangene Woche aufgeflogenen rechtsextremen Terrorzelle, zeigt sich: Der Hass, der durch Worte beständig in unsere Gesellschaft getragen wird, geht in solchen furchtbaren Taten auf." Wer heute relativiere, herunterrede und beschwichtige, habe den Ernst der Lage nicht verstanden.

Die SPD-Bürgerschaftsabgeordnete Ute Reimers-Bruns fragt: „Was haben wir eigentlich aus den Attentaten rechter Terroristen gelernt?“

Der Grünen-Bürgerschaftsabgeordnete Mustafa Kemal Öztürk erinnerte an kürzlich veröffentlichte Zahlen von mehr als 400 gesuchten Rechtsextremisten:

Die AfD Bremen teilte in einer Mitteilung mit, ihre Gedanken seien bei den Opfern und ihren Angehörigen und Freunden: "Als Partei des demokratischen Rechtsstaates, verurteilen wir entschieden jegliche Radikalisierung, Gewalt und Extremismus."

++ Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. ++