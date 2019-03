Ein Schiff der Bremer Reederei Beluga (Archivbild). (Beluga)

Wie buten un binnen berichtet, sollen einem Reporter des "Story im Ersten"-Teams geheime Dokumente zugespielt worden sein, aus denen hervorgeht, dass der deutsche Geheimdienst BND in Waffentransporte in Krisengebiete involviert ist. Verschifft werden die Waffen über den ukrainischen Hafen Oktyabrsk, heißt es in dem Bericht. Daran sollen mindestens zwei Schiffe deutscher Reedereien beteiligt gewesen sein.

Die Dokumente belasten vor allem die mittlerweile erloschene Reederei "Beluga" mit Sitz in Bremen. Vier Beluga-Schiffe werden explizit genannt, auch Ladelisten belegen die Beteiligung, so buten un binnen.

Im Zuge der Recherchen entstanden zwei Dokumentationen, die an diesem Montag, 11. März, ab 22.45 Uhr in der ARD ausgestrahlt werden. (jfj)