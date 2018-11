Immer wieder werden Radfahrer von abbiegenden Lkw übersehen. (Klaus-Dietmar Gabbert/dpa)

Die Bremer Regierungsfraktionen von Grünen und SPD wollen die Einführung von sogenannten Abbiegeassistenten für die Lkw des städtischen Fuhrparks voranbringen. Das fordern sie in einem Antrag, der möglicherweise im Dezember in der Bürgerschaft diskutiert werden soll.

Bereits im Juni hatte der Hamburger Senat eine Umrüstung des dortigen städtischen Fuhrparkes beschlossen. Dieser Initiative aus Hamburg will nun auch das Bremer Regierungsbündnis folgen. Man wolle "ein Zeichen für Verkehrssicherheit setzen", heißt es dazu in einer Mitteilung der Bremer Grünen. In Bremen geht es konkret um 130 Lastkraftwagen die entsprechend umgerüstet werden sollen. Diese werden beispielsweise von den Umweltbetrieben, der Polizei und vom Amt für Straßen und Verkehrs benutzt und umfassen auch Straßenreinigungs- oder Müllfahrzeuge; Feuerwehr und Bremenports sind in der genannten Zahl nicht enthalten. Neben der Umrüstung des bestehenden Fuhrparks fordern SPD- und Grünen-Fraktion, dass alle Neuanschaffungen der Stadtgemeinde künftig mit der entsprechenden Technik ausgestattet sein sollen.

Mit gutem Beispiel voran

Laut dem Bürgerschaftsantrag belaufen sich die Kosten für die Installation eines Abbiegeassistenten auf 2300 Euro pro Fahrzeug. Derweil liege der Neuanschaffungspreis eines Lkw bei knapp 150 000 Euro. Der städtische Fuhrpark solle umgerüstet werden, "soweit dies technisch und finanziell sinnvoll" sei. Zusätzlich müsse auch bei bremischen Speditionen für den freiwilligen Einbau von Abbiegeassistenten geworben werden, heißt es in dem Antrag.

"Die Stadt muss mit gutem Beispiel vorangehen", erklärte der verkehrspolitische Sprecher der Grünen, Ralph Saxe, in einer offiziellen Mitteilung. Zuletzt hatte sich die Bremische Bürgerschaft dafür eingesetzt, elektronische Warnsysteme bei Lkw-Neuzulassungen auf Bundesebene vorzuschreiben. Einen entsprechenden Antrag hatte die Bremer Landesvertretung zusammen mit Berlin im Bundesrat gestellt, das Gremium hatte den Antrag angenommen. Zusätzlich hat eine parteiübergreifende Initiative aus CDU, SPD und Grünen eine Forderung an die Bundesregierung gestellt, wonach eine bundesweite Einführung von Abbiegeassistenten überprüft werden solle. Gleichzeitig steht auch eine europaweite Vereinbarung über die technische Aufrüstung von Lkw im Raum.

Bundesweit gab es in diesem Jahr immer wieder Diskussionen um Abbiegeassistenten für Lkw. Grund dafür waren zahlreiche tödliche Unfälle, bei denen Radfahrer von abbiegenden Lkw-Fahrern übersehen worden waren. Auch in der Bremer Innenstadt war im Frühjahr dieses Jahres eine junge Frau an der Brill-Kreuzung ums Leben gekommen, nachdem ein Lkw-Fahrer sie beim Rechts abbiegen übersehen hatte und das Fahrzeug sie überrollte.

Mit den sogenannten Abbiegeassistenten für die Lastenfahrzeuge sollen derartige Unfälle verhindert werden können. Je nach Art des Assistenzsystems werden bei einem Abbiegevorgang Radfahrer oder Fußgänger im Umfeld des Fahrzeuges entweder mit einem Radar oder einer Kamera erkannt. Das System sendet dann ein entsprechendes Signal an den Fahrer, damit dieser beim Abbiegen gewarnt ist und in extremen Fällen eine Notbremsung einleiten kann.