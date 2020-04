Maike Schaefer fordert eine Debatte über mögliche Exitstrategien. (Frank Thomas Koch)

In der Bremer Koalition gibt es unterschiedliche Meinungen über eine Debatte zu möglichen Exitstrategien. Anders als für Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) ist es für die grüne Bau-, Umwelt- und Mobilitätssenatorin Maike Schaefer höchste Zeit, etwaige Schritte zu diskutieren. „Wir brauchen eine offene Debatte über eine Exit- strategie“, sagte Maike Schaefer auf Anfrage dieser Zeitung. „Ich fordere diese Debatte schon seit mehr als zwei Wochen. Sowohl grün-intern, als auch am Dienstag erneut im Senat und in den Telefonkonferenzen mit den anderen Bundesländern.“ Auch Jens Eckhoff (CDU) hatte vor wenigen Tagen einen „Fahrplan“ angemahnt.

Schaefer fordert breite gesellschaftliche Diskussion

Auch wenn sich Bundeskanzlerin Angela Merkel auf keinen Stichtag festlegen wolle, rücke der 19. April näher, bis zu dem die derzeitigen Auflagen bislang terminiert sind. Es sei der „falsche Weg“, sich über mögliche Schritte in Schweigen zu hüllen, so Schaefer. „Wir müssen auch die Ängste derer ernst nehmen, die um ihre Existenz bangen, wenn der Lockdown noch lange anhält (...) Neben einer Wirtschaftskrise drohen auch andere Probleme. Eltern brauchen eine Absicherung, wie es in Kitas und Schulen weitergeht. Es gibt bundesweit steigende Zahlen von häuslicher Gewalt, aber auch Menschen, die vereinsamen.“ In einem offenen Brief an die Bremer Grünen schreibt die Senatorin: „Die Menschen brauchen eine Perspektive, um diese außergewöhnliche Zeit nicht nur zu überstehen, sondern auch die damit verbundenen Einschränkungen mitzutragen (...) Wir brauchen hierzu eine breite gesellschaftliche Diskussion. Ich würde mich freuen, wenn wir Grünen als Partei, Fraktion und Senat gemeinsam eine Strategie entwickeln, wie wir diesen Diskurs organisieren.“

Auch auf Bundesebene wird über das weitere Vorgehen diskutiert. „Es ist zu früh, Öffnungen jetzt vorzunehmen. Aber es ist nie zu früh, über Kriterien für Öffnungen nachzudenken“, sagte der Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, der Theologe Peter Dabrock. „Wenn, dann geht es um eine schrittweise Rückkehr in den Alltag“, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hofft auf eine schrittweise Lockerung der Auflagen nach Ostern. „Die Schließung etwa von Restaurants und Cafés war auch deshalb nötig, weil der Abstand nicht eingehalten wurde – anfangs war auch nicht das Bewusstsein für die notwendigen Verhaltensregeln vorhanden. Das ist jetzt anders. Da, wo es räumlich möglich ist, den Abstand zu wahren, kann man Regelungen auch wieder lockern“, sagte er der „Zeit“.

Bovenschulte sieht Zeitpunkt für Diskussionen noch nicht gekommen

Bovenschulte hat keinen Zweifel daran gelassen, dass mögliche Exitstrategien unter Bund und Ländern diskutiert werden. Momentan sollten allerdings „keine falschen Hoffnungen“ geweckt werden. „Noch gibt es keine ausreichend gesicherte Faktenlage, vielmehr gibt es derzeit einen sehr intensiven und sehr fruchtbaren Diskurs der Experten über den richtigen Weg. Deshalb ist heute auch noch nicht der richtige Zeitpunkt, um über eine Beendigung der Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Infektionen zu reden.“

Andere Nationen wie Österreich, Dänemark und Norwegen haben erste Lockerungsschritte in Aussicht gestellt. In Österreich sollen nach der Öffnung von kleinen Geschäften sowie Bau- und Gartenmärkten am 14. April ab Anfang Mai alle Geschäfte, Einkaufszentren und Friseure wieder öffnen. Die Österreicher müssen weiterhin die strengen Abstandsregeln einhalten. Die Ausgangsbeschränkungen wurden bis Ende April verlängert, die Schulen bleiben bis Mitte Mai zu. Hotels und Gaststätten dürfen ab Mitte Mai damit rechnen, wieder zu öffnen. Veranstaltungen sollen bis Ende Juni nicht stattfinden. In Dänemark sollen in einem ersten Schritt Kindergärten sowie die unteren sechs Jahrgangsstufen von Schulen wieder geöffnet werden. „Ob die Lockerungen in Österreich und Dänemark gut sind oder nur der Ungeduld geschuldet, wird sich zeigen“, so Maike Schaefer weiter.

„Die Bedingung für Lockerungen ist meines Erachtens der signifikante Rückgang der Infektionszahlen und Sterberaten.“ In ihrem offenen Brief schildert Schaefer eine mögliche Strategie: „Ein erster Schritt muss sein, die Bereiche wieder zu öffnen beziehungsweise aus der Kurzarbeit zu führen, in denen es wenig Kundenkontakt gibt. Das heißt Gewerbe, Betriebe, Industrieunternehmen. Dabei muss die Kinderbetreuung der Beschäftigten gewährleistet sein. In weiteren Schritten folgen dann Kitas und Schulen, Geschäfte und zuletzt, wenn wirklich das Infektionsrisiko gering oder ein Impfstoff entwickelt ist, wieder Großveranstaltungen.“ Am 15. April wollen Bund und Länder über das weitere Vorgehen sprechen.

