Auf diesem Archivbild von 2012 untersuchen Polizisten einen Unfallort, wo ein Lkw einen Radfahrer schwer verletzte. (Tim Brakemeier/dpa)

Die Bremer Regierungsfraktionen von Grünen und SPD wollen die Einführung von Abbiegeassistenten für die Lkw des städtischen Fuhrparks voranbringen. Das fordern die Parteien in einem Antrag. Zuletzt hatte sich die Bremische Bürgerschaft dafür eingesetzt, elektronische Warnsysteme bei Lkw-Neuzulassungen auf Bundesebene vorzuschreiben.

Bundesweit hat es in diesem Jahr immer wieder Diskussionen um Abbiegeassistenten für Lkw gegeben, nachdem es mehrere tödliche Unfälle gegeben hatte, bei denen Radfahrer von abbiegenden Lkw-Fahrern übersehen worden waren. In Bremen war im Frühjahr eine junge Frau Am Brill ums Leben gekommen, als ein Lkw-Fahrer sie nicht sah und das Fahrzeug sie überrollte.

Mit der Forderung folgen die Fraktionen der Landesregierung einem Beschluss aus Hamburg, wo bereits im Juni dieses Jahres eine Umrüstung des Fuhrparkes beschlossen wurde. Man wolle „ein Zeichen für Verkehrssicherheit setzen“, heißt es in einer Mitteilung der Bremer Grünen. In Bremen geht es konkret um 130 Lkw, die nicht zur Feuerwehr oder Bremenports gehören. Außerdem sollen alle Neuanschaffungen der Stadtgemeinde künftig mit der entsprechenden Technik ausgestattet sein.

Laut dem Bürgerschaftsantrag, der dem WESER-KURIER vorliegt, belaufen sich die Kosten für die Installation eines Abbiegeassistenten auf 2300 Euro, der Neuanschaffungspreis eines Lkw liege hingegen bei knapp 150.000 Euro. Der städtische Fuhrpark solle umgerüstet werden, „soweit dies technisch und finanziell sinnvoll“ sei.

„Die Stadt muss mit gutem Beispiel vorangehen“, erklärte der verkehrspolitische Sprecher der Grünen, Ralph Saxe. Zusätzlich müsse auch bei bremischen Speditionen für den freiwilligen Einbau von Abbiegeassistenten geworben werden.