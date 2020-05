Bei Tierpflegerin Iris Adamczik ist der kleine Raffaelo in besten Händen. (Iris Adamczik/Wildtierauffangstation Rastede)

Dramatische Szenen haben sich hinter dem Huchtinger Mehrfamilienhaus ereignet, in dem Renate und Eckhard Fried wohnen: Als Mitarbeiter einer Gartenbaufirma im Auftrag der Gewoba eine mächtig ins Kraut geschossene, offenbar abgestorbene Haselweide kappten, war schnell klar, dass es Opfer geben würde: Aufgeschreckte Jungeichhörnchen wuselten orientierungslos über die Wiese. „Ein Tierchen hat sogar versucht, die Hauswand hinaufzulaufen“, berichtet Renate Fried. Aber das Hörnchen hatte keine Chance, weil es verletzt war.

„So was habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt!“ Renate Fried ist empört über die Fällaktion: „Die Bäume hinterm Haus sind schon jahrelang so spillerig, aber nicht morsch, da hätte man die doch nicht ausgerechnet jetzt, in der Brut- und Setzzeit, fällen müssen. So geht es nicht!“ Von ihrem Balkon aus beobachtet sie, „dass die Bäume hier alle voll sind mit Eichhörnchen- und Vogelnestern“.

Und nun, an einem Nachmittag, der Sägeeinsatz. „Mehrere kleine Eichhörnchen sind ins Gebüsch gelaufen und waren verschwunden“, sagt die Anwohnerin. „Hier laufen ja auch Katzen herum, und die Krähen waren auch gleich da.“ Eines der Jungtiere habe sie schließlich mit einem Handschuh gegriffen und in einen Karton gesetzt.

Renate Fried rief beim Tierarzt an, um sich Rat zu holen. Die Empfehlung, das Hörnchen in die nächste Wildtierauffangstation zu bringen, setzen sie und ihr Mann noch am Abend um: Dort, in Rastede (Landkreis Ammerland), wird das junge Tier nun behandelt – mit Medikamenten und Physiotherapie, wie Tierpflegerin Sabrina Behrends sagt: „Es hat sich herausgestellt, dass das Eichhörnchen Probleme hat, sich zu bewegen, und wahrscheinlich auf Kopf und Rücken gestürzt ist, denn es fällt immer um“, lautet ihr Krankenbericht. „Jetzt ist es in Intensivpflege. Wir tippen auf eine winzige Schwellung, die zurückgehen muss.“ Wenn das nicht reichen sollte: Die Wildtierprofis haben auch Physiotherapie auf den Behandlungsplan für ihren Patienten genommen.

Bußgeld von bis zu 50.000 Euro

Dass das kurios klingen mag, ist Sabrina Behrends und ihrer Kollegin Iris Adamczik, die das Tier im Wildtierpflege-Homeoffice betreut, klar. Ernst ist die Sache dennoch. Schließlich gilt Artenschutz für die rotbraunen europäischen Eichhörnchen. Wer sie fängt, verletzt oder sogar tötet oder auch nur ihre Nester beschädigt, kann in Bremen wie in den meisten Bundesländern zu einem Bußgeld von bis zu 50.000 Euro verdonnert werden.

In der Wildtierauffangstation herrscht gerade Hochsaison. Während der gesamten Saison, schätzt Sabrina Behrends, werden knapp 90 Eichhörnchen dort versorgt. Aktuell sind sechs in der Auswilderung, zehn in der Pflege. Unter ihnen das Bremer Hörnchen.

Dass der Baum gefällt werden musste, stehe außer Frage, das habe die Verkehrssicherungspflicht verlangt, sagt Gewoba-Sprecherin Christine Dose. Fachleute der Wohnungsbaugesellschaft hätten festgestellt, dass die stark von Efeu umrankte Weide nicht ausgetrieben habe und hätte umstürzen können. Man habe schnell handeln müssen, weil sich nahebei, im Garten, auch eine Sandkiste und Spielgeräte für Kinder befänden. „Bei verschiedenen Kontrollen sind keine Brut- oder Setzplätze festgestellt worden“, sagt Christine Dose. Der Kobel, das kugelförmige Eichhörnchennest, sei auch in der gefällten Weide nicht entdeckt worden.

Das vier bis fünf Wochen alte Huchtinger Hörnchen, das inzwischen den Namen Raffaelo bekam, ist nicht das erste Bremer Jungtier, um das sich Iris Adamczik kümmert. „Im vergangenen Jahr habe ich drei Eichhörnchen großgezogen, die ausgerechnet im Weserstadion zur Welt gekommen waren.“ Die haben längst die Station verlassen.

Nach der Mutter Ausschau halten

Indem sie das verletzte Tier nach Rastede brachten, haben Renate und Eckhard Fried „jedenfalls alles richtig gemacht“, sagt Sabrina Behrends. Wem jetzt Jungtiere auffallen, die vielleicht hilflos erscheinen, der möge aber immer erst einmal nach der Mutter Ausschau halten „und nicht sofort jedes Jungtier aufsammeln“. Vögel befänden sich oft im Übergang von der Nestlings- in die Ästlingsphase. „Das kann eine Woche dauern, da ist es normal, dass sie viel am Boden hocken, auch wenn das natürlich gefährlich ist.“ Die Mutter der Huchtinger Eichhörnchen soll noch zwei Tage später ihre Jungen gesucht haben.

Grundsätzlich gelte, lieber einmal zu viel bei Fachleuten, wie dem Bremer Tierschutzverein, den Wildtierexperten der Auffangstation in Rastede oder der Wildtierpflegestation in Verden um Rat nachzusuchen, sagt die Tierpflegerin. „Ganz wichtig: Säugetieren auf keinen Fall Kuhmilch, Kondensmilch oder Kaffeesahne geben, das kann tödlich sein.“