Schwerverletzte durch Verkehrsunfälle werden im Optimalfall so schnell wie möglich in ein spezialisiertes Krankenhaus mit einem sogenannten Traumazentrum gebracht. (Strauss-News /dpa)

Alle neun Minuten wird statistisch ein Verkehrsteilnehmer in Deutschland schwer verletzt, die Hochrechnung stammt vom Deutschen Verkehrsrat auf Basis der Verkehrsunfälle im Jahr 2018. Bei Unfällen erleiden Patienten häufig mehrere schwere Verletzungen – ein sogenanntes Polytrauma –, die lebensbedrohlich sind. Traumazentren an Krankenhäusern sind auf die Versorgung von Schwerverletzten spezialisiert, laut Studien erhöhen sich dadurch die Überlebenschancen der Patienten maßgeblich.

Elf Krankenhäuser aus dem Land Bremen und dem niedersächsischen Umland, die über solche Zentren verfügen, sind zum Traumanetzwerk Bremen zusammengeschlossen. Der Krankenhausspiegel für das kleinste Bundesland hat jetzt erstmals die Qualitätsdaten der Versorgung von Polytrauma-Patienten ausgewertet und auf seiner Internetseite veröffentlicht. Das zentrale Ergebnis: Die im Traumanetzwerk Bremen zusammengeschlossenen Krankenhäuser schneiden im Bundesvergleich überdurchschnittlich gut bei Diagnose und Behandlung ab. Bundesweit gibt es 53 von der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie zertifizierte Traumazentren.

„Ein wesentliches Kriterium ist die Zeit“, sagte Michael Paul Hahn, Direktor der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie am Klinikum Mitte und Sprecher des Netzwerks, am Mittwoch bei der Präsentation der Ergebnisse. „Im Schnitt vergehen nur 13 Minuten von der Aufnahme in einem Krankenhaus bis zu einer Computertomografie des Schädels und 15 Minuten bis zu einer Röntgenaufnahme des verletzten Brustraums. Im Bundesdurchschnitt dauert dies länger, nämlich 18 beziehungsweise 20 Minuten.“ Dies sei auf eine sehr gute Organisation in den Notaufnahmen zurückzuführen. Bei der Zeit von der Aufnahme bis zum ersten Notfalleingriff liege das Traumazentrum Bremen mit 105 Minuten exakt auf Bundesniveau.

Großteil der Schwerverletzten sind Männer

Im Auswertungsjahr 2018 wurden rund 470 Schwerverletzte in einer Klinik des Netzwerks Bremen behandelt: Fast 69 Prozent waren danach Männer, der Altersschnitt lag bei 55 Jahren. Bei fast jedem zweiten Unfall (47 Prozent) handelte es sich um Stürze aus mehr als drei Metern Höhe, deutlich mehr als im Bundesschnitt (37 Prozent). Danach folgten Verkehrsunfälle mit 44 Prozent (Bund: 54 Prozent). Eine weitere Zahl: Im Gebiet des Bremer Netzwerks wurden deutlich mehr Unfallopfer mit lebensbedrohlichen Verletzungen (46,5 Prozent) eingeliefert (Bund: 39,9 Prozent); 44 Prozent hatten ein schweres Schädel-Hirn-Trauma (Bund: 26 Prozent).

Daten zu den Traumazentren und welchen Versorgungsstufen die elf Kliniken angehören, sind im Online-Angebot des Krankenhausspiegels (www.bremer-krankenhausspiegel.de) zu finden. Das Portal, das von der Bremer Krankenhausgesellschaft herausgegeben wird, hat außerdem neue Qualitätsdaten der 14 Bremer Kliniken aus 19 Behandlungsgebieten veröffentlicht.