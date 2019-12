Für ihren Song "Bremen" erhielt Sara Dän sechs Auszeichnungen. (Roland Scheitz)

Die gebürtige Bremer Sängerin Sara Dähn hat beim Deutschen Rock & Pop-Preis 2019 gleich mehrere Preise abgeräumt. Für den Song „Bremen“ erhielt sie in Siegen insgesamt sechs Auszeichnungen, wie Kara Harms von Dähns Band Voice Over Piano mitteilt. Der Wettbewerb um den Deutschen Rock & Pop-Preis 2019, der zum 37. Mal ausgelobt worden war, zeichnet Künstler unterschiedlicher Musikgenres aus. Sara Dähn ist mit ihrer Band und dem Song in mehreren Kategorien angetreten und in sechs Kategorien mit dem 1. Platz ausgezeichnet worden: „Beste Popsängerin“, „Bester Popsong“, „Bester Song des Jahres deutsch“, „Bester Song des Jahres englisch“, „Beste Studioaufnahme“ und „Beste Komposition“. Für das Arrangement gab es den 2. Platz.

Jury lobt Dähns musikalische Wandlungsfähigkeit

Das Stück „Bremen“ wurde unter anderem von Thomas Blaeschke, Dähns Partner am Piano bei Voice Over Piano, komponiert. Auch die Textideen zu der deutsch-englischen Version stammen von ihm. Sara Dähn hat den Song in einem Hamburger Studio mit der Band von Voice Over Piano eingesungen, dabei einige Leadlines neu-interpretiert und aufgenommen. Die Jury urteilte, dass die Auszeichnungen die musikalische Wandlungsfähigkeit von Sara Dähn belegen.

Diesen Sonnabend widmet sich Sara Dähn einem anderen musikalischen Genre: Sie singt und tanzt die Arielle in dem Musical „Die kleine Meerjungfrau“, das im Metropol Theater Bremen gespielt wird. Tickets sind über die Vorverkaufsstellen von Nordwest-Ticket und im ­WESER-KURIER-Pressehaus erhältlich. Nähere Informationen auf www.voiceoverpiano.com.