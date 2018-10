Seit 20 Jahren dabei: Das Bremer Salonorchester sorgt jedes Jahr für die musikalische Kulisse der Schaffermahlzeit im Rathaus. Vorwiegend klassische und Salonmusik werden gespielt. (Frank Thomas Koch)

Wenn die Schritte der ersten Gäste auf den Fluren im Rathaus hallen, stehen Birgit Dennog und ihre Kollegen schon an ihren Plätzen. Die Violine, das Schlagzeug – alle Instrumente sind gestimmt und griffbereit. Die streng reglementierte Kleidung – Abendkleid für die Damen, Smoking für die Männer – wurde von Dennog schon inspiziert. „Zum Glück ist immer auch ein Schneider bei der Schaffermahlzeit dabei, sollte etwas kaputt gehen“, sagt die Musikerin. Für Noteinsätze.

Wenn sich die Türen des Saals öffnen und die Männer in Fräcken und Kapitänsuniformen hineinströmen, fängt die Arbeit des Bremer Salonorchesters erst richtig an. Die Schaffermahlzeit beginnt. „Am Anfang spielen wir immer das Stück ,Einzug der Gäste‘ aus Richard Wagners Tannhäuser, das ist fest geregelt“, sagt Dennog. Danach können die Musiker ihr Repertoire zum Teil frei gestalten.

Seit 20 Jahren spielt Birgit Dennog mit dem Bremer Salonorchester beim Schaffermahl. Ihr Instrument ist die Violine. Das Repertoire kenne sie mittlerweile auswendig, und trotzdem sei sie jedes Mal „enorm aufgeregt“, erzählt sie. „Das Besondere an der Schaffermahlzeit ist die Organisation.“ Der Ablauf sei streng geregelt. Die Musikstücke müssen je nach Länge ausgewählt und kombiniert werden. Ein schriftliches Protokoll gibt den Takt an.

Nach dem ersten Stück werden noch einige weitere Kompositionen gespielt. Und wenn alle Gäste ihren Platz eingenommen haben, ertönt die dritte Strophe der Nationalhymne. „Wir begleiten dann die Männer, die singen“, erklärt Dennog. Danach herrscht erst mal Ruhe: Der Schaffer hält die Willkommensrede. Erst wenn die Rede zu Ende ist und die Gäste ihre Bremer Hühnersuppe zu löffeln beginnen, fangen die Musiker erneut an zu spielen. Blinkt das Leuchtsignal der Lampe vor dem Orchester, muss Stille herrschen. Etwa vier Stunden lang wiederholt sich die Prozedur.

Organisation des Orchesters

Mit Planungsaufgaben ist Birgit Dennog jedenfalls vertraut: Sie ist für die Organisation des Orchesters zuständig. „Trotzdem ist es sicherlich das Aufregendste bei der Schaffermahlzeit, dass alles am Ende zeitlich zusammenpasst“, sagt sie. Jedes Musikstück muss auf die Sekunde genau im Rahmen eines vorgegebenen Zeitplans zu Ende sein, denn die Reden sind fest getimt. Und auch auf den Stil ist zu achten. „Die Etikette muss während der Veranstaltung besonders gewahrt werden“, sagt sie.

Gespielt wird meistens leichte klassische und Salonmusik: Johannes Brahms, Johann Strauss, Franz Lehár beispielsweise. Nach dem Mahl ist es dann doch Zeit für einen kleinen Sprung in die Moderne: Beim Seefahrtsball bringen auch Jazz und Popsongs die Gäste in Stimmung. „Unser musikalischer Leiter, Hans-Jürgen Osmers, arrangiert die modernen Stücke für das Orchester“, sagt Dennog.

Fast sechs Stunden insgesamt müssen die meisten Orchestermitglieder spielbereit sein. „Natürlich wird nicht durchgespielt“, sagt die Violinistin mit einem Lächeln. Außer beim Ball – dort darf sich das Ensemble keine Unterbrechung leisten. Eine größere Pause legen die Musiker zwischen Mahlzeit und Ball ein. „Wir müssen nach der letzten Rede stilvoll und leise den Raum verlassen und im Nachbarsaal unsere Instrumente aufbauen.“ Insgesamt spiele das Orchester etwa 25 Musikstücke am Nachmittag und 30 am Abend mit einer Durchschnittsdauer von drei bis vier Minuten.

Sieben Musiker und Musikerinnen sind bei der Mahlzeit und beim Ball im Einsatz. Violine, Violoncello, Bass, Klarinette, Klavier und Schlagzeug gehören zur Standardbesetzung. „In der ersten Stunde kommt auch eine Trompete dazu“, berichtet Dennog. Am Abend wird die Klarinette gegen ein Saxofon getauscht. Und eine Sängerin schließt sich dem Orchester an. Dass man die Kollegen und den Ablauf gut kenne, sei eine große Hilfe. Es nehme einem ein wenig die Nervosität. „Trotzdem ist man am Ende immer furchtbar aufgeregt“, sagt sie. Noch lacht die Musikerin jedenfalls darüber.

„Es ist für uns eine Ehre, bei dieser Veranstaltung spielen zu dürfen“

Trotz Stress und Anstrengung freut sich das Septett, dabei zu sein. „Es ist für uns eine Ehre, bei dieser Veranstaltung spielen zu dürfen“, betont Birgit Dennog. Dort herrsche eine ganz spezielle Atmosphäre. Für die Geigerin könnte die Anwesenheit bei der Schaffermahlzeit auch in weiterer Hinsicht besonders sein: Erst seit drei Jahren dürfen Frauen als reguläre Gäste teilnehmen.

Bevor Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) im Jahr 2015 mit drei weiteren weiblichen Gästen aus Politik und Geschäft eingeladen wurde, war die Beteiligung am Traditionsmahl ausschließlich Männern vorbehalten. Ausnahmen waren nur – in seltenen Fällen – beim Ehrengast möglich. Die Ehefrauen der anwesenden Kaufleute und Kapitäne genießen immer noch ihre Mahlzeit in einem abgetrennten Raum. Das Geschehen im großen Saal verfolgen sie auf einem Monitor.

„Vor 20 Jahren, als ich angefangen habe, bekam man dort schon den einen oder anderen Blick zugeworfen“, erinnert sich Birgit Dennog. Heute sei das zum Glück ganz anders.

Zur Schaffermahlzeit sei das Bremer Salonorchester durch die Vermittlung eines Schaffers gekommen. „Wir hatten auf seiner Firmenfeier gespielt“, erinnert sich die Violinistin. Seitdem hat sich das Orchester weiterentwickelt, neue Musiker sind gekommen. „Es hat sich ein schönes Miteinander ergeben, sagt Dennog. „Schließlich muss alles nicht nur musikalisch, sondern auch menschlich passen.“