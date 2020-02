Ein bisschen Madonna-Feeling, ein bisschen Indien-Kolorit beim Samba-Karneval: Janine Jaeggi mit prächtigem blauen Elefanten. (Christina Kuhaupt)

Passend zum Valentinstag am 14. Februar steht der 35. Bremer Samba- und Masken-Karneval unter dem Motto: „Im Rausch der Liebe“. Diesen Rausch der Liebe werden allein am Sonnabend, 15. Februar, also eine Woche vor Rosenmontag, nach Angaben der Veranstalter bis zu 40.000 Menschen ausgelassen mitfeiern, darunter viele auswärtige Gäste.

Von den 84 gemeldeten Gruppen mit insgesamt um die 1540 Teilnehmenden kommen 30 Gruppen aus Bremen und umzu. Allein acht Gruppen kommen aus Dänemark, Großbritannien, den Niederlanden und aus Polen.

Stargast ist in diesem Jahr Dudu Tucci. Der in Berlin lebende Brasilianer ist eine Koryphäe unter den europäischen Sambistas und wird bei einem Konzert im Schlachthof sein Bremen-Debut geben. Bei ihm haben auch Janine Jaeggi und Martin Sasse in den frühen 1980er-Jahren ihr Metier für ihre Gruppe Confusao gelernt. Seit 35 Jahren gehören sie zu den führenden Köpfen des Bremer Samba- Karnevals, der so nur Jahr für Jahr über die Bühne gehen kann, weil im Team viele Ehrenamtliche rund um die Uhr mit viel Herzblut arbeiten. „Lasst uns dieses 35. Jubiläum des Bremer Karnevals feiern, mit viel Musik, Freude und Liebe, der höchsten Bedeutung aller Künste“, schreibt Dudu Tucci in einem Grußwort an das engagierte Team des Bremer Samba-Karnevals.

Liebe als probates Mittel gegen Hass

„Nur die Liebe zählt“ in einer von Hass und Hetze zerfressenen Welt, das finden auch Jaeggi und Sasse samt ihrer Truppe. Nachdem die Bremer Sambistas in den zurückliegenden Jahren des öfteren gesellschaftspolitische Themen aufgegriffen haben, wollen sie jetzt ein im Grunde auch politisches Statement gegen Hass und Hetze setzen. „Wir brauchen mehr Liebe und Empathie füreinander genauso wie für unsere Umwelt, und zwar nicht nur im privaten, sondern gerade auch im gesellschaftlichen Bereich. Außerdem möchten wir an die nicht kommerziellen Ursprünge des Valentinstages erinnern“, betont denn auch Janine Jaeggi. Und so hat sich Regisseurin und Geschichtenerzählerin Katrin Witte für das Eröffnungsspektakel auch eine waschechte Romeo- und Julia-Geschichte ausgedacht, in der davon erzählt wird, wie zwei Liebende nicht zueinander kommen können. Witte hat sich außerdem die Frage gestellt: „Was ist eigentlich, wenn die Liebe zur Ware verkommt?“

Ihre Inszenierung wird am Sonnabend, 15. Februar, pünktlich um 12 Uhr auf dem Marktplatz über die Bühne gehen. Im Anschluss setzt sich dann der Samba-Corso mit Stelzenläufern, Musikgruppen und Tänzern in Richtung Viertel in Bewegung, wo auf vielen Freiluft-Bühnen weiter gefeiert wird. Anders als in Shakespeares berühmtem Liebes-Drama wird es „im Rausch der Liebe“ allerdings ein Happy-End geben. Die bösen Mächte in Form von bedrohlichen schwarzen Fluten, hier verkörpert von einer großen Statisterie, können in die Flucht geschlagen werden. Erstmals kommt dabei ein Kran, der eine Höhe von bis zu 20 Metern erreicht zum Einsatz, an dem Artisten senkrecht auf- und abtanzen können.

Schlachthof lädt zum Bal d'Amour

Seit fünf Jahren wird der Samba-Karneval immer wieder freitags ab 18 Uhr zudem mit der stillen, poetischen Szenerie des Lichtertreibens mit leuchtenden Fantasiefiguren auf Stelzen eingeläutet. Treffpunkt ist nicht nur das Kubo beim Paulskloster, sondern auch der rückwärtige Eingang des Moks-Theaters. Danach heizen über 20 Musikgruppen bis in die späte Freitag-Nacht hinein den Samba-Fans im Lagerhaus und in der Lila Eule ein. Der Eintritt kostet 12, ermäßigt zehn Euro. Kostenpflichtig ist bei dem ganzen Samba-Trubel, der sonst familienfreundlich umsonst und draußen über die Bühne geht, zudem der große Bal d'Amour, der am Sonnabend im Schlachthof vom Magazinkeller bis zur Kesselhalle auf drei Ebenen gefeiert wird. Der Eintritt kostet 19, ermäßigt 16 Euro. Das Karnevals-Wochenende wird bereits am Freitagnachmittag ab 16 Uhr mit dem Karneval der Kids für Kids im Bürgerhaus Weserterrassen am Osterdeich eingeläutet. Zu Gast sind Nachwuchs-Sambistas aus verschiedenen Bremer Stadtteilen. Der Eintritt kostet zwei Euro.

Was das passionierte Team des Bremer Karnevals seit 35 Jahren in der Hansestadt mit erheblicher Sogwirkung von außen auf die Beine stellen, ist deutschlandweit wohl einzigartig. Dass der Samba-Karneval ein Aushängeschild für Bremen, zumal in einer veranststaltungsarmen Zeit ist, hat auch die Wirtschaftsförderung Bremen erkannt, die zumindest die Hälfte des bei rund 70 000 Euro liegenden Etats finanziert. 15 000 Euro steuert zusätzlich das Kulturressort an Projektgeldern bei. „Unser Karneval wird mit mehr Liebe als mit Geld gemacht und wir freuen uns darüber, dass wir so lange durchgehalten haben. Alle Gruppen treten auf, ohne eine Gage zu bekommen“, seufzt denn auch Janine Jaeggi, die kommissarisch mal eben so nebenbei das Buchhaltungs- und Finanz-Management übernommen hat. „Wir würden uns wünschen, dass der Samba-Karneval seitens der Stadt mit einer institutionellen Förderung auf festere Füße gestellt werden würde. Denn nach 35 Jahren empfinden wir uns nicht mehr als Projekt. So sind wir nach wie vor auf Spenden angewiesen“, fügt sie hinzu.