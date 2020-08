Fitnessstudios in Bremen müssen ihre Saunen weiter geschlossen halten. (Magdalena Rodziewicz)

Die Corona-Verordnung hat Bestand: Fitnessstudios in der Hansestadt dürfen ihre Saunen weiterhin nicht öffnen. Das teilte das Oberverwaltungsgericht (OVG) am Montag mit. Am Freitag hatte das Gericht den Eilantrag abgelehnt. Das OVG begründete seine Entscheidung unter anderem damit, dass die Infektionsfälle in Bremen steigen. Karim Sandtmann, Geschäftsführer mehrerer Fitnesspark-Studios in Bremen und umzu, hatte gehofft, dass das OVG einen Passus der aktuellen Corona-Verordnung kippt. Der verbietet die Öffnung von Saunen.

Von dem Beschluss wurde Sandtmann kalt erwischt. Er argumentierte unter anderem, dass Viren in der Hitze der Saunen nicht oder weniger infektiös seien. Zudem dürfen etwa in Niedersachsen Saunen seit dem 22. Juni wieder öffnen – bisher ohne bestätigten Infektionsfall. Die Begründungen des Gerichtes seien „schwer nachvollziehbar“. Entgegen der Begründung der Richter seien Fitnessstudios „sehr stark finanziell betroffen. Wir haben teilweise Einbußen bis zu 50 Prozent.“

Mehr zum Thema Urteil könnte heute fallen Richter könnten Sauna-Verbot in Bremen kippen Sauna-Betreiber in Bremen haben genug von der restriktiven Politik des Senats: Sie zogen gegen die ... mehr »

Mindestens bis zum 31. August müssen die Saunen geschlossen bleiben. So lange läuft die aktuelle Corona-Verordnung. „Ich habe keine Hoffnung, dass wir danach öffnen dürfen“, sagt Sandtmann. Deshalb prüfe er nun, vor den Bundesgerichtshof zu ziehen und eine Verfassungsbeschwerde einzulegen.

Das Gericht betonte, dass sich das Urteil nur auf Saunen in Fitnessstudios beziehe – und somit beispielsweise nicht auf Wellness-Betriebe. Die dürfen ihre Saunen aufgrund der Verordnung aktuell ebenfalls nicht öffnen. Helmut Gaber, Geschäftsführer der Oase, sagte: „Damit habe ich nicht gerechnet. Wir müssen uns jetzt sammeln und überlegen dann, wie wir damit umgehen.“

+++ Dieser Text wurde aktualisiert um 22:12 Uhr +++