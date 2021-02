Wann sich das Riesenrad wieder im Schein der vielen Buden auf der Bürgerweide dreht, lässt sich noch nicht absehen. Wenn es die Infektionslage zulässt, ist ein Zeitraum zwischen Mai und Ende Juni im Gespräch. (Frank Thomas Koch)

Wie viele andere Betriebe sind auch die rund 85 Bremer Schausteller auf die Überbrückungshilfen des Bundes angewiesen. Ihre Einnahmeausfälle in rund einem Jahr Veranstaltungsverbot seien in vielen Fällen enorm. Das Problem aus Sicht der Bremer Vertreter der Branche: Die Bundesprogramme wie die Dezemberhilfe und die nun startende Überbrückungshilfe III sind an vielen Stellen nicht auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten.

Zum Beispiel, wie Susanne Keuneke, Vorsitzende des Verbandes der Schausteller und Marktkaufleute, kritisiert, weil zwar Leasingraten gefördert werden können, nicht aber Kredite. Auf die Schwierigkeiten haben Keuneke und Rudolf Robrahn, Vorsitzender des Schaustellerverbandes, bei einem Gespräch mit Wirtschaftsstaatsrat Sven Wiebe hingewiesen. „Wir haben unsere Probleme vorgetragen, auch Detailfragen gestellt“, sagt Keuneke, „und wir sind auf jeden Fall auf offene Ohren gestoßen.“

Niedersachsen und Schleswig-Holstein haben Landesprogramme für die Schausteller aufgelegt – Bremen zahlte den rund 120 Teilnehmern des im Herbst vorzeitig beendeten „Freiparks“ 292.000 Euro. Ein weiteres Programm ist derzeit nicht vorgesehen, allerdings aus Sicht des Ressorts nicht per se unmöglich. Erst müsse abgewartet werden, wie die Überbrückungshilfe III konkret ausgestaltet werde, sagt Tim Ruland, Referent von Senatorin Kristina Vogt (Linke). „Sollte sich dann herausstellen, dass diese Hilfen nicht ausreichen, wird sich das Wirtschaftsressort an den Bund wenden, damit relevante Lücken geschlossen werden können. Wenn dies zu keinem Ergebnis führt, wird das Land prüfen, ob ergänzende Hilfen möglich sind.“

Die Hoffnung der Schaustellerfamilien liegt auch darauf, dass 2021 veranstaltungstechnisch mehr möglich ist als im ersten Corona-Jahr. Normalerweise hätte die Osterwiese am 26. März auf der Bürgerweide losgelegt, nun wird sie wohl verschoben. Das Referat für Marktangelegenheiten hat Ende Juni anvisiert, die Schausteller favorisieren aufgrund der Feiertage (Himmelfahrt und Pfingsten) den Mai. „Das hängt aber natürlich vom Infektionsgeschehen ab“, sagt Robrahn. „Die Osterwiese könnte bundesweit die erste große Veranstaltung sein und damit auch ein Signal.“ Eine zeitliche Verlängerung könnte aus Sicht der Schausteller eine Möglichkeit sein, die Zahl der Besucher zu entzerren.

Großes Zeichen der Identifizierung

Das Datum ist zwar offen, der grundsätzliche Plan steht laut Robrahn aber insofern, dass die bereits erteilten Zusagen für die Betriebe auch bei einer Verschiebung gültig bleiben. „Was uns hilft, ist eine geringe Vorlaufzeit“, sagt der Verbandschef. „Bremen ist da wirklich beispielhaft. Auch beim Freimarkt wurde so lange wie möglich mit einer Entscheidung gewartet, das werte ich als großes Zeichen der Identifizierung mit uns.“

In Süddeutschland seien bereits jetzt Veranstaltungen für den Sommer abgesagt worden, ebenso der Hafengeburtstag in Hamburg. Klar ist aber auch, dass auch eine verschobene Osterwiese keine normale sein wird: Einlassbeschränkungen und Hygienevorgaben wird es geben, der Rummel voraussichtlich ähnlich wie der Freimarkt-Ersatz aussehen. Ob auch in diesem Sommer wieder Zuckerwatte und Lebkuchenherzen in der Innenstadt verkauft werden dürfen, steht noch nicht fest, wäre aus Sicht der Schausteller aber eine Hilfe. „Wir werden mit den Verantwortlichen über verschiedene Optionen sprechen“, sagt Robrahn.