Viele Bremer Schuler bevorzugen für ihre Klassenfahrten die Reise mit einem Bus. Der Anteil der Flugreisen liegt nach Angaben der Bildungsbehörde bei unter zehn Prozent. (Bizgaimer)

Demonstrieren Schülerinnen und Schüler einerseits für mehr Klimaschutz und steigen andererseits immer häufiger für Klassenfahrten in den Flieger? In Städten wie Hamburg ist das Fliegen bei Schulreisen offenbar inzwischen Alltag: Dort ergab eine stichprobenartige Befragung der Behörde bei 17 Schulen, dass inzwischen für jede vierte Klassenfahrt Flüge gebucht werden.

Etliche Klassen flogen nach Südspanien, manche gar nach New York, Melbourne, Shanghai oder Rio de Janeiro. Angesichts dieser Vielfliegerei rief Hamburgs Bildungssenator Thies Rabe (SPD) in Zeiten des Klimawandels die Schulen zur Mäßigung auf. Ähnliche Zahlen gibt es zu Klassenfahrten in Berlin: Auch dort nutzten die Schülerinnen und Schüler für fast jede vierte Reise das Flugzeug.

Ganz anders präsentiert sich dagegen die Lage in Bremen: Hier lag der Anteil der Flugreisen bei Klassenfahrten bei unter zehn Prozent. Im vergangenen Schuljahr gab es nach Angaben der Bildungsbehörde insgesamt 575 Klassenfahrten, für 35 davon wurden Flugtickets gebucht (sechs Prozent). Im laufenden Schuljahr stiegen Lehrkräfte und Schüler bei etwa 14 von 165 Fahrten in den Flieger (8,5 Prozent). Die Zahlen beziehen sich auf die insgesamt 63 weiterführenden Schulen in Bremen.

Der Erhebung der Bildungsbehörde zufolge fliegen Oberschul-Klassen fast nie, etwas häufiger kommen Flugreisen an Gymnasien und in den Oberstufen der Berufsschulen vor. Klassenfahrten in Länder außerhalb Europas gab es in Bremen der Behörde zufolge zuletzt nicht: Die am weitesten entfernten Flugziele waren Spanien und Großbritannien.

Schulen in Bremen buchen also deutlich weniger Flugreisen als in Hamburg oder Berlin, stellt die Sprecherin der Bildungsbehörde fest – dennoch müsse überlegt werden, ob Fliegen wirklich nötig sei. „Angesichts der vielen Aktivitäten zum Klima-Streik durch Schülerinnen und Schüler in Bremen setzen wir darauf, dass sie in ihren Schulen auch bei der Wahl ihrer Reiseziele und -mittel auf klimafreundliches Reisen achten“, sagt Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD). „Problematisch ist dies allerdings, wenn Flugreisen in deutsche und europäische Städte günstiger sind als Fahrten mit der Bahn.“

Finanzielle Aspekte im Mittelpunkt

Trotz Angeboten von Billigfliegern setzen aber viele Schulen ganz klassisch auf Bus und Bahn: Von der ersten bis zur sechsten Klasse sollen Klassenfahrten laut einer Bremer Richtlinie in die Schullandheime im Bremer Umland gehen. Für die Jüngsten stehen also Worpswede und Verden auf dem Plan. Ältere Schüler fahren oft nach England oder ans niederländische Ijsselmeer – und zwar mit Bus und Bahn.

Ein wesentlicher Grund dafür, einen Bus für die Klassenfahrt zu mieten, ist an einigen Schulen gar nicht nur der Klimaschutz, sondern auch finanzielle Aspekte. Denn gerade in Stadtteilen, in denen viele Eltern mit wenig Geld auskommen müssen, ist es wichtig, dass sich möglichst alle Kinder die Fahrt auch leisten können.

„Wir fliegen gar nicht“, sagt zum Beispiel Christian Radke, stellvertretender Leiter der Neuen Oberschule Gröpelingen. In der 5. Klasse gingen die Fahrten ins Bremer Umland: „Das ist für viele Kinder die erste Reise ohne ihre Eltern, da ist es egal, ob die nach Spanien geht oder nach Worpswede. Hauptsache, sie kommen mal raus.“ In der 7. Klasse an die Nordsee, später zum Skifahren nach Österreich oder in der 9. und 10. Klasse mit dem Bus in die Nachbarländer Deutschlands: nach England, Frankreich, Tschechien oder Italien.

Klassenfahrten mit dem Flieger kommen auch bei der Oberschule Hermannsburg in Huchting nach Angaben der Schule nicht vor. Für einen Schüleraustausch werde schonmal der Flieger gebucht, wenn es sich nicht vermeiden lasse. Aber für die Klassenfahrten ab der 6. Klasse gehe es meist zu Zielen in der Region. Bus zu fahren, sei meist immer noch die günstigste Option – das sei wichtig, weil viele Eltern im Stadtteil nicht so viel Geld hätten.

„Bislang haben bei uns noch keine Flugreisen stattgefunden“, sagt Schulleiterin Nicola Roggendorf, Leiterin der Oberschule am Barkhof in Schwachhausen. „Ich gehe auch davon aus, dass das hoffentlich so bleibt.“ Auslandsreisen seien nur für zwei Jahrgänge vorgesehen: „Der Jahrgang 10 führt in der Regel einen Segelturn auf dem Ijsselmeer durch, die Anreise erfolgt per Bus. Der 8. Jahrgang macht sich per Bus zu einer Sprachfahrt nach England auf.“

Manchmal lässt sich der Flieger nicht vermeiden

„Die Regel sind bei uns Fahrten mit Bus und Bahn“, sagt Oliver Huras, Leiter der gymnasialen Oberstufe an der Oberschule Ronzelenstraße in Horn. „Flugreisen sind bei uns schon vorgekommen, aber eher selten.“ Für eine Fahrt im Rahmen des Austausch-Programms Erasmus-Plus, bei dem die Bremer Schule mit Schulen in Polen und Portugal kooperiert, gab es auch schon Flugreisen nach Lissabon. „Bei einer Fahrt nach Portugal lässt sich das Fliegen fast nicht vermeiden“, sagt Huras. „Wenn man nur eine Woche Aufenthalt hat, und dafür 30 Stunden im Bus sitzen müsste, steht das nicht im Verhältnis.“ Er schildert aber auch ein anderes Beispiel für eine weite Fahrt ohne Flieger: „Bald wollen unsere Mittelstufenklassen nach Rom fahren – und sie haben sich gezielt vorgenommen, die Reise mit dem Zug zu machen.“

Ähnlich ist es am Schulzentrum Neustadt: „Flugreisen? Gibt es bei uns eigentlich gar nicht“, sagt Judith Mahlmann, Leiterin der Berufsschule. „Wir machen alles mit dem Bus, damit fahren wir auch nach Prag, Brüssel und Amsterdam.“

So gut das alles mit Blick auf den Klimawandel klingt – was nach dem Abi geschieht, steht auf einem anderen Blatt. Dann machen viele der Schule frisch Entronnene eine Abschlussfahrt, um gemeinsam zu feiern und auszuspannen. Und die Jugendlichen setzen dafür oft auf Billigflieger, um schnell an die Strände der Mittelmeerländer zu kommen: ins spanische Lloret de Mar, nach Rimini in Italien, oder an die kroatische Küste. Wie häufig dafür geflogen wird, dazu erheben die Bremer Behörden aber naturgemäß keine Daten – Abireisen sind schließlich privat organisiert.