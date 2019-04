Die Aktivisten fordern eine autofreie Innenstadt, kostenlosen Nahverkehr und ein Ende der Bremer Steinkohlekraftwerke. (Christina Kuhaupt)

Der Bremer Ableger der Bewegung „Fridays for Future“ hat seine Forderungen für eine klimafreundlichere Politik konkretisiert. Die Schüler verlangen eine autofreie Bremer Innenstadt, kostenlosen Nahverkehr und ein Ende der Bremer Steinkohlekraftwerke.

Bereits Anfang April hatten die streikenden Schüler eine Liste mit bundesweiten Maßnahmen vorgestellt. Die Bremer Aktivisten zogen nun nach und veröffentlichten ebenfalls ein Papier. Darin heißt es: „Nicht nur auf Bundesebene muss ein Umdenken stattfinden, sondern auch hier in Bremen.“

Mehr als einen Monat habe man an den 15 Forderungen gearbeitet, erst in einer Arbeitsgruppe aus Schülern und Studenten, später auch mit Wissenschaftlern, sagt Julius Schlichting. Der 18-jährige Schüler gehört zu den Organisatoren der Bremer Klimastreiks. Er sagt: „Wir haben radikale Ideen formuliert, aber keine Utopie. Die Forderungen sind hoch angesetzt, aber realistisch und umsetzbar.“

Geht es nach der Bewegung, sollten die Bremer Steinkohlekraftwerke bis zum kommenden Jahr abgeschaltet werden. Die Anlagen seien veraltet und nicht besonders rentabel. Bremen solle lieber verstärkt auf niedersächsische Solar- und Windenergie setzen. Die Schüler wollen auch, dass die Bremer Stahlwerke bis 2025 klimaneutral produzieren. Wie genau sie das erreichen könnten, bleibt im Papier offen. „Der Prozess darf jedoch nicht zu Lasten der Angestellten passieren, sondern muss sozialverträglich gestaltet werden.“

Tausende Schüler streiken am Freitag

Die Aktivisten fordern, dass der öffentliche Nahverkehr in Bremen bis zum Jahr 2021 kostenlos wird. Außerdem sollten die Gelder für den Radverkehr bis zum kommenden Jahr um ein fünffaches erhöht werden. Die Schüler wollen, dass Bremen bis 2030 autofrei wird.

Darunter verstehen sie ein generelles Fahrverbot in der Innenstadt. Dienstleistungen, die auf den Autoverkehr angewiesen sind, könnten zulässig bleiben. Vom Bremer Flughafen dürften aus Sicht der Schüler keine Flüge unter einer Distanz von 600 Kilometern starten.

Und in öffentlichen Küchen sollten Gerichte, die tierische Produkte enthalten, nicht mehr subventioniert werden. Stattdessen müsse das Angebot an veganen Speisen ausgebaut werden „Die Forderungen zeigen: Wir meinen es wirklich ernst“, sagt Schlichting.

Er versteht das Papier auch als Signal an die Bremer Politiker.„Wir wollen jetzt in den Dialog treten“, sagt er, „wenn die Politiker schon Sympathie bekunden und hoffen, mit uns Stimmen bei der Bürgerschaftswahl zu gewinnen, dann sollen sie auch für unsere Ziele eintreten.“ Auch an diesem Freitag wollen mehrere Tausend Schüler in Bremen für besseren Klimaschutz demonstrieren. Die Verantwortlichen versprechen sich die größte Kundgebung seit März.