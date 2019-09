"Die Lüderitzstraße soll umbenannt werden", fordern die Schüler. (Frank Thomas Koch)

Ihr Anliegen ist ernst: Am Samstag haben Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule Bremen-Mitte und der Oberstufe am Leibnizplatz eine Mahnwache in Schwachhausen abgehalten. Der konkrete Ort der Aktion – die Lüderitzstraße – war gleichzeitig der Anlass für die Mahnwache: „Adolf Lüderitz war der erste deutsche Grundbesitzer im heutigen Namibia. Durch einen Betrug erkaufte er sich einen Großteil seines Gebietes und legte damit den Grundstein für die gewaltsame Kolonialherrschaft, die auch den Genozid an den Herero und Nama zur Folge hatte“, begründen die Schülerinnen und Schüler ihre Forderung nach einer Umbenennung der Straße in dem Stadtteil. Nicht nur in Bremen, auch in vielen anderen deutschen Städten sei Lüderitz mit einem Straßennamen geehrt worden. Damit müsse endlich Schluss sein, so die jungen Frauen und Männer.

In einem Seminarprojekt mit dem Titel „Kolonialismus nicht mit uns“ in Kooperation mit dem Lidice-Haus, der Bevollmächtigten beim Bund, für Europa und Entwicklungszusammenarbeit sowie dem Bündnis Decolonize Bremen haben sich die Schülerinnen und Schüler mit dem Fall „Lüderitzstraße“ beschäftigt.

„Unser Ziel ist es, über koloniale Straßennamen aufzuklären und mittelfristig Umbenennungen anzustreben“, erklären sie ihr Anliegen. Einen konkreten Vorschlag für die Umbenennung der Straße in Schwachhausen präsentieren sie ebenfalls: Künftig solle sie nach Samuel Mahereo benannt werden. Mahereo (1856-1923) führte die Herero im heutigen Namibia in den Aufstand gegen die deutsche Schutztruppe.