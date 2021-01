Bremer Schülerinnen und Schüler würden den Beschluss der Kultusministerkonferenz am liebsten wieder rückgängig machen. (Martin Schutt / dpa)

Gegen eine Verschiebung der Abschlussprüfungen haben sich die Schülervertretungen zehn weiterführender Schulen ausgesprochen. In einem offenen Brief an Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) erklären die betroffenen Abschlussjahrgänge, sie hielten die Verlegung „nicht für zielführend“, um die durch Covid-19 entstandenen Nachteile auszugleichen. „Wir wünschen uns, dass die Verlegung rückgängig gemacht wird“, sagt eine der Initiatoren, Janne Möller, Schulsprecherin des Alten Gymnasiums. Generell fühlen sich die Schüler von der Politik übergangen. „Wir bitten Sie, nicht nur für uns, sondern vor allem mit uns über unseren Abschluss zu entscheiden.“

Die Bildungsbehörde hat gemäß Beschluss der Kultusministerkonferenz (KMK) die Abschlüsse so weit wie möglich nach hinten verschoben. Die schriftlichen Abiturprüfungen sollen jetzt vom 1. bis 12. Juni über die Bühne gehen, die mündlichen Prüfungen vom 14. bis 18. Juni. Die Zeugnisausgabe wird laut Behörde auf den 21. Juli verlegt, den letzten Schultag vor Ferienbeginn.

Für ihre Kritik führen die Schüler eine Reihe von Gründen ins Feld. Bei einer Verschiebung sei zu befürchten, dass notwendige Praktika nicht mehr durchgeführt werden könnten und Bewerbungsfristen an Universitäten und Ausbildungsstätten nicht einzuhalten seien. Gefährdet sind aus Schülersicht auch bereits geplante Auslandsaufenthalte, freiwillige soziale Jahre und eventuelle Arbeitsverhältnisse. Fazit: „So werden also Perspektiven genommen, an Stellen, wo diese eigentlich geschaffen werden sollten.“

In einer ersten Reaktion hat die Behörde klar gemacht, dass sie von der KMK-Linie nicht abweichen will. „Wenn Bremen da ausscheren würde, dann haben wir das Problem der Anerkennung in anderen Bundesländern, Stichwort: geschenktes Abitur“, sagt Ressortsprecherin Annette Kemp. Verhalten auch die Reaktion auf den Vorschlag der Schüler, den Bewertungshorizont anzupassen oder „konkret Themen aus unseren Abiturprüfungen zu streichen“. Bei den Prüfungsanforderungen seien bereits Schwerpunkte gesetzt worden.

Gesprächsbereit zeigt sich die Behörde gegenüber dem Vorschlag, schon unmittelbar nach den Osterferien am 12. April mit dem prüfungsvorbereitenden Unterricht zu beginnen und nicht erst im Mai. „Dann könnten wir die verlängerte Zeit wenigstens sinnvoll nutzen“, so Janne Möller. Die Behörde will diese Anregung aufnehmen und prüfen, ob noch etwas verändert werden kann.

Dass sich so viele Schülervertretungen gemeinsam zu Wort melden, dürfte ein Novum sein. Man habe sich sehr kurzfristig vernetzt, so Janne Möller. „Alle Schulen, die gefragt wurden, haben mitgemacht“, sagt die 17-Jährige. Per Umfrage sei ein Meinungsbild erstellt worden, am Alten Gymnasium hätten sich 80 Prozent der Befragten gegen eine Abi-Verschiebung ausgesprochen.

Die Senatorin steht laut Kemp im Austausch mit der Gesamtschülervertretung (GSV) und dem Stadtschülerring. Über Kommunikationswege und Beteiligungsoptionen will die Behörde erst nach Ende der Pandemie nachdenken. „Das ist für unser Abi dann aber leider zu spät“, sagt Möller. Dass die GSV beim offenen Brief nicht eingebunden war, erklärt sie mit „taktischen und zeitlichen Gründen“.