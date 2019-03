Befragt wurden Schülerinnen und Schüler in Bremen und Bremen. (Christina Kuhaupt)

Schule schwänzen für das Klima: Genau dies werfen Kritiker der "Fridays for Future"-Bewegung Schülerinnen und Schüler vor. Sie zweifeln an den ehrlichen Absichten der Demo-Teilnehmer. Eine Studie von Wissenschaftlern der Universität Bremen und des Instituts für Protest- und Bewegungsforschung zeigt nun, dass die jungen Menschen auch im Privaten etwas für ihre Umwelt tun.

Befragt wurden insgesamt 343 Teilnehmer der "Fridays for Future"-Bewegung am 15. März in Bremen und Berlin. Demnach haben mehr als zwei Drittel (68,4 Prozent) ihre Ernährung angepasst. Rund 40 Prozent verzichten auf Flugreisen. Mehr als die Hälfte der befragten Schüler glaubt, sie könnten durch einen Wandel des Lebensstils zur Lösung der Klimakrise beitragen.

Der Umfrage zufolge haben die jungen Menschen nur ein geringes Vertrauen in die deutsche Regierung. 85,6 Prozent der Befragten stimmten der Aussage zu, Politiker müssten ihre Versprechen im Kampf gegen die globale Erderwärmung halten. Etwa zwei Drittel glauben, durch Demonstrationen dieses Ziel erreichen zu können.

Die Teilnehmer wurden auch auf ihre Parteizugehörigkeit angesprochen. 40,1 Prozent gaben, keine Parteipräferenz zu haben. 36 Prozent sprachen sich für die Grünen aus, 12,1 Prozent für die Linken. Die SPD (3,2 Prozent) und die CDU (1,5 Prozent) wurden nur selten genannt.

Wie aus der Umfrage hervorgeht, haben mehr als 90 Prozent der Teilnehmer mindestens eine Fachhochschulreife beziehungsweise streben diese an. Etwa die Hälfte der Eltern der Befragten hat einen Hochschulabschluss. Die Teilnehmer stammen überwiegend aus der Mittelschicht.