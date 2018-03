Ein Schulrockfestival hat zwei Jungs, Marcel (l.) und Klaas, zu The Voice Kids gebracht. (Frank Thomas Koch)

Nächste Woche geht es im Schlachthof wieder laut und rockig zu – das Schulrockfestival in Bremen steht zum 25. Mal an. Veranstaltet von der Senatorin für Kinder und Bildung, bietet es Schülerbands die Möglichkeit, professionell aufzutreten. „Viele haben auf so einer Bühne noch nie gespielt. Das ist das Besondere des Abends“, sagt Volker Bruder, Musiklehrer und Landesbeauftragter für das Schulrockfestival.

Jedes Jahr treten beim Festival fünf Schülerbands unterschiedlicher Altersgruppen auf. Mitmachen können Gruppen aus Bremen und umzu, die eine halbe Stunde lang Programm auf die Bühne bringen. „Alle, die spielen dürfen, sind schon Gewinner“, findet Bruder. Trotzdem gebe es als zusätzlichen Ansporn noch einen Preis der Bremer Schuloffensive: eine professionelle Aufnahme in einem Tonstudio.

Die Band „The Blue Lights“ aus Wildeshausen kommt diesmal außer Konkurrenz in die Kesselhalle des Schlachthofs. Denn für die elf bis 13 Jahre alten Schüler bedeutete ihr Auftritt vergangenes Jahr nicht nur eine spannende Erfahrung, sondern einen echten Karrieresprung: Ein Casting-Scout von „The Voice Kids“ sah die Sechs auf einer Online-Aufnahme ihres Bremer Auftritts – und war beeindruckt vom Sänger und Bassisten Klaas Müller. Der damals Elfjährige rockte auf der Schlachthofbühne unter anderem den ACDC-Hit „Highway to Hell“.

Lust auf die große Bühne

Selbst wäre der Junge wohl nicht auf Idee gekommen, sich bei der Castingshow zu bewerben. Doch für ihn war schnell klar – er will auf die große Bühne und seine Chance nutzen. Dorthin wollte auch Bandkollege Marcel Mirsa, der sich dann ebenfalls bei "The Voice Kids" bewarb. Der 13-Jährige spielt Gitarre und singt.

Die beiden Nachwuchsmusiker meisterten mehrere Vorcasting-Runden. Danach traten sie vor den Coaches Mark Forster, Max Giesinger, Nena und Larissa in sogenannten Blind Auditions auf. Dabei sitzt die Jury mit dem Rücken zu den jungen Künstlern. Ist ein Coach von einem Talent überzeugt, drückt er auf den Buzzer, dreht sich zum Kandidaten um und gibt ihm so die Möglichkeit, eine Runde weiterzukommen. Marcel erinnert sich: „Diesen Buzzer will man unbedingt haben.“

Klaas und Marcel konnten die Jury von sich überzeugen; die miteinander befreundeten Schüler zogen jeweils in die nächste Runde. „Ich versuche, so weit wie möglich zu kommen“, sagt Klaas. Zu verbissen will er die Sache allerdings auch nicht angehen, meint er. „Sonst ist es doppelt so schlimm, wenn man rausfliegt.“

Weitere Auftritte sind geplant

Ob sie nun die Castingshow gewinnen oder nicht – das Wichtigste sei doch, mit ihrer Band erfolgreich zu sein, sagen die beiden Nachwuchsmusiker. Für die nächsten Monate scheint es mit dem Erfolg schon ganz gut zu klappen – die Schüler werden auf mehreren Stadtfesten spielen und unter anderem im Juni bei der „Fête de la Musique“ in Hannover. Für die Kinder ist das ein großer Schritt – immerhin war der Auftritt im Schlachthof im vergangenen Jahr ihr erstes richtiges Konzert. Vorher spielten sie nur auf kleineren Konzerten in der Musikschule.

„Das Schulrockfestival war der Hammer“, erinnert sich Klaas. Die sechs Bandmitglieder von „The Blue Lights“ waren 2017 die jüngsten Teilnehmer des Bremer Festivals. Organisator Volker Bruder erinnert sich: „Die waren für ihr Alter so gut und haben als Band zusammen gut gespielt.“

Den Preis der Bremer Schuloffensive hatten „The Blue Lights“ im vergangenen Jahr zwar nicht gewonnen, aber dafür jede Menge Applaus vom Publikum erhalten und sogar eine großzügige Spende eines begeisterten Zuschauers. Nun freuen sich die Schüler auf ihren nächsten Auftritt in der Kesselhalle.