Kurz bevor Jungen und Mädchen in die Schule kommen, sollen sie von einem Arzt oder einer Ärztin des Gesundheitsamtes untersucht werden. (Patrick Pleul / dpa)

Die coronabedingte Arbeitsbelastung in den Gesundheitsämtern Bremens und Bremerhavens wirkt sich unmittelbar auf Quantität und Qualität der Schuleingangsuntersuchungen aus. In Bremen sind im September 2020 zu Beginn des Schuljahres 276 Kinder nicht mehr von einem Amtsarzt in Augenschein genommen worden; in Bremerhaven führt die Personalsituation dazu, dass über Förderbedarfe der Schulanfänger nur nach Aktenlage entschieden werden kann.

Wie es um die schulärztlichen Untersuchungen in den beiden Kommunen steht, ist einer Senatsantwort auf eine entsprechende Anfrage der CDU-Bürgerschaftsfraktion zu entnehmen. Auch unabhängig von Corona ist der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst des Bremer Gesundheitsamtes derzeit unterbesetzt. 11,25 Vollzeitstellen – vor allem im ärztlichen Bereich – sind vakant, die Hälfte davon aktuell zur Neubesetzung ausgeschrieben. Zur Bekämpfung der Corona-Seuche wurden zudem sieben Ärztinnen und fünf Kinderkrankenschwestern in das ­Referat für Infektionsepidemiologie abgeordnet.

Dass ein solcher Aderlass nicht ohne Auswirkung auf die schulärztliche Tätigkeit der Behörde bleiben kann, liegt auf der Hand. 4834 Schulanfänger hatte das Gesundheitsamt vor Beginn des laufenden Schuljahres noch begutachtet, am 1. September wurden die Untersuchungen dann abgebrochen und auch nicht mehr nachgeholt. Nach Darstellung des Senats bemüht sich die Behörde derzeit, die vakanten Planstellen durch Neueinstellungen aufzufüllen. Zudem soll für das Pandemieteam des Gesundheitsamtes externes Personal gewonnen werden, „sodass das dafür eingesetzte Personal vom Kinder- und Jugenddienst baldmöglichst zurückgeführt werden kann“, wie es in dem Papier heißt.

Wie aber steht um die Schultauglichkeit der begutachteten Kinder? Schon rein gesundheitlich in vielen Fällen nicht gut. So hatten in der Stadt Bremen 39,2 Prozent der Jungen und 26,1 Prozent der Mädchen schulrelevante Vorerkrankungen wie Diabetes mellitus, Asthma bronchiale oder angeborene Herzfehler. Das sind zwar etwas weniger als im Jahr zuvor, aber deutlich mehr als noch im Schuljahr 2017/18 (jeweils 26,7 und 19,9 Prozent).

Barrieren vor dem Schulstart

Was den Schulstart auch nicht erleichtert: Schon fast die Hälfte der Kinder hat eine andere Muttersprache als Deutsch. 48,2 Prozent der untersuchten Jungen und 47,3 Prozent der Mädchen sprachen in ihren ersten vier Lebensjahren eine andere Sprache als Deutsch beziehungsweise konnten kaum Deutsch. Längst nicht alle Kinder wurden von den Schulärzten als uneingeschränkt schulfähig eingestuft – wobei die Zahlen zwischen Jungen und Mädchen deutlich differieren. Bei Ersteren lagen in 22,4 Prozent der Fälle Einschränkungen vor, bei Letzteren in 14 Prozent.

Sucht man nach Ermutigendem, so fällt der Blick auf die Betreuungsquote. Ein immer geringerer Teil der Kinder hat zum Zeitpunkt der Schuleingangsuntersuchung keinen Kindergarten besucht. Waren es 2017/18 noch 5,1 Prozent der Jungen und 4,5 Prozent der Mädchen, so lauteten die Zahlen zuletzt 3,1 und 2,8 Prozent. Auch der Anteil der Kinder, bei denen kein Elternteil erwerbstätig ist, sinkt im Vier-Jahres-Zeitraum. 2020/21 sind es noch rund 13 Prozent. Immer seltener kommt es zudem vor, dass Eltern den Schulärzten keine Impfpässe und Dokumentationen der frühkindlichen Untersuchungen vorlegen konnten.

Was ins Auge fällt: Deutlich mehr Jungen als Mädchen benötigen schon im Vorschulalter eine Frühförderung oder auch therapeutische Maßnahmen nach dem Leistungskatalog der Krankenkassen. Für 2020/21 weist die Statistik für 21,4 Prozent der männlichen Vorschüler eine Frühförderung aus, aber nur für 11,5 Prozent der weiblichen. Auch therapeutische Maßnahmen mussten bei Jungen in sehr viel stärkerem Maße in Anspruch genommen werden. Die Zahl der als verhaltensauffällig eingestuften Kinder ging allerdings zuletzt zurück. Die Prozentsätze lauten hier 12,4 (Jungen) beziehungsweise neun (Mädchen).

Für Angelika Hanauer vom Personalrat Schulen sind die Sprachfähigkeiten der angehenden Schüler das A und O. Leider seien auf diesem Gebiet seit Jahren wachsende Defizite zu beobachten. „Die vorhandene Förderung reicht nicht. Da muss man alles reinbuttern, was geht“, appelliert die Vorsitzende des Gremiums an die politisch Verantwortlichen.

Die Mängel in der Sprachbeherrschung sind nach Ansicht der Berufsschulpädagogin „eine Hypothek, die die Kinder ein Leben lang mit sich herumschleppen“.

Schuleingangsuntersuchung

Im Jahr vor der eigentlichen Einschulung findet für jedes Kind in Bremen und Bremerhaven eine schulärztliche Untersuchung statt. Die Teilnahme ist verpflichtend, sodass die gewonnenen Daten eine hohe Aussagekraft haben und einige Rückschlüsse auf die physische und geistige Verfassung des jeweiligen Jahrgangs erlauben. Aber auch für die einzelnen Schüler werden im Rahmen der Untersuchung wichtige Erkenntnisse zutage gefördert, aus denen sich zum Beispiel individuelle Förderbedarfe ableiten lassen.